Ömer Halisdemir tablosu birinciliği getirdi

Ümraniye Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir yarışmaları sona erdi. Yetenek sahibi kişilerin eserlerinin kültür ve sanat dünyasına kazandırılması açısından önemi olan yarışmaya ülke içi ve ülke dışından da katılımlar gerçekleştirildi. Programda ödül kazanan ve sergiye değer görülen eserlerden oluşan bir resim sergisi düzenlendi. Serginin açılışı ise düzenlenen kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Yarışmada resim kategorisinde 116 eser, hikaye kategorisinde 347 eserle müracaat edilirken şiir yarışmasına 1850 adet şiir gönderildi. Resim kategorisinde Ömer Halisdemir tablosuyla Saddam Batman birinci olurken, şiirde Baba ve Oğul şiiri ile Ziya Karatekin birinciliğe layık görüldü. Hikaye kategorisinde ise jürinin birincilik koltuğuna kimseyi aday görmemesi sonucu birincilik ödülü kimseye gitmezken, ikinciliği Ahmet Özkan aldı. Ödül törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yılın teması 15 Temmuz



Sergi açılışında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Her sene geleneksel olarak yaptığımız bir yarışma bu. Hikaye, şiir ve resim de geleneksel bir hal aldı ve sadece Ümraniye değil, Türkiye çapında yaptığımız bir yarışma. Daha önceden hikaye için yarışmaya tema koymuyorduk şiir ve resme konu belirliyorduk. Ancak bu yıl 15 Temmuz’u konu aldığımız için tüm kategorilerde 15 Temmuz temasını şart koyduk. Çok güzel şeyler çıktı ortaya ve slogan olarak ‘Türkiye sizin hikayenizi bekliyor’ gibi bir şey oluşturduk. Para ödülleri var bunun için, ayrıca her sene bu ödül alan eserleri yayınlıyoruz” dedi.

“15 Temmuz da bir Kurtuluş Savaşı aslında”



Ömer Halisdemir’i resmederek resim kategorisinde birincilik ödülünü kazanan Saddam Batman ise, “Bu da bir Kurtuluş Savaşı’ydı aslında. Nasıl ki o zaman savaşın seyrini Seyit Onbaşı değiştirdiyse bu sefer de Ömer Halisdemir değiştirmiştir. Ben de resimde o yüzden kendisine yer vermek istedim. Resimdeki kuşlarla şehitliği, onun ruhunun ayrılıp gittiğini ifade etmeye çalıştım. O gece çocuk, yaşlı, genç herkes büyük bir direniş gösterdiler. Ben de bu resmi yaparken bunları ifade etmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

Harun Basat