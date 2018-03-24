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OMÜ’de 3. Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası başladı

Samsun’da 20 ülkeden 64 öğrencinin katıldığı “3. Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası” başladı.

OMÜde 3. Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası başladı

24 Mart 2018 23:39

Samsun Uluslararası Öğrenci Derneğinin organize ettiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı himayesinde gerçekleştirilen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliği yaptığı 3. Mini Dünya Kupası (MDK) Masa Tenisi Turnuvası start aldı.

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda düzenlenen ve geleneksel hâle gelen 3. MDK Masa Tenisi Turnuvası’nda; yaklaşık 20 ülkeden 64 uluslararası öğrenci, çekişmeli geçen müsabakalarda finale yükselebilmek için birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyor.

Dostluğun ön planda olduğu ve zaman zaman heyecanlı anlara sahne olan karşılaşmalarda OMÜ’nün uluslararası renkleri olan öğrenciler final için ter döküp kıyasıya mücadele ediyor.

Turnuva hakkında konuşan Samsun Uluslararası Öğrenciler Derneği Genel Sekreteri Kerami Gün, “Gelenekselleştirdiğimiz ve bu yıl üçüncüsüne imza attığımız Mini Dünya Kupası (MDK) Masa Tenisi Turnuvası’nı markalaştırmak en büyük hedefimiz. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmaları yönünde aktif rol almaya çalışıyoruz. Tabii amaçlarımızdan biri de masa tenisi sporunu sevdirmek, tanıtmak ve yaygınlaştırılmasına vesile olmak. Samsun Uluslararası Öğrenciler Derneği olarak üniversitemiz için büyük önem taşıyan kültürel ve sportif faaliyetlerle adımızdan söz ettirmek istiyoruz” dedi.

Turnuvada yarın (25 Mart Pazar günü) yapılacak final müsabakalarının ardından dereceye giren öğrencilere kupa ve hediyeleri verilecek.  

 

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