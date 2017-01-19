Samsun Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 gün önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında çeşitli fakültelerde öğrenim gören 3'ü bayan toplam 8 öğrenciyi gözaltına almıştı. BayLock kullandıkları iddia edilen ve KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan, aralarında OMÜ'nün öğrenci yapılanması imamı olduğu ileri sürülen Tıp Fakültesi öğrencisi K.B. ile Kırgızistanlı Biyoloji Bölümü öğrencisi N.E. adlı bayan, Ö.K., E.B., C.B., M.E., A.N.Ş. ve A.V.I. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, öğrenci imamı olduğu iddia edilen OMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi K.B., mahkemece tutuklandı. Tutuklanan K.B., adliye koridorunda gözyaşı döküp ağladı.

Muammer Ay