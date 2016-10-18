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Omurganız kadar sağlıklısınız

Fizik Tedavi ve Maniplasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, teknolojinin insan hayatına yoğun bir şekilde girmesiyle omurga kaynaklı ağrıların ve hastalıkların çoğaldığını söyledi.


18 Ekim 2016 09:56

Omurganın boyun, sırt, bel ve karın kaslarıyla birlikte vücudumuzun yükünü çeken ama kıymetinin pek bilinmediğini belirten uzmanlar, baş ile bacaklar arasında uzanan bir köprü gibi olduğunu söyledi. Ağrısız ve hareket kısıtlılığı olmadan sağlıklı yaş alınabilmesi için erken yaşlardan itibaren omurga sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Fizik Tedavi ve Maniplasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Yanlış hareketler ve yanlış duruş pozisyonları, ağır yükler ve uzun süreyle aynı pozisyonda kalmak omurga sağlığını olumsuz etkiler. Sağlıklı bir omurganın ilk şartı iyi bir duruş pozisyonudur. İyi duruş pozisyonu omurga üzerine binen ve omurgayı zorlayan yüklerin olumsuz etkisini minimal düzeye indirir. Doğumsal omurga hastalıklarına ilaveten yaşlanma, bedeni iyi kullanamama, ağır işlerde çalışma, gün içerisinde çok uzun süre oturma, aşırı kilo alma yada çok kilo verme, kemik erimesi, yetersiz beslenme gibi nedenler hastalıklara yol açabilir" dedi.
Şahabettinoğlu, "Günümüzde teknolojinin de hayatımıza yoğun bir şekilde girmesiyle omurga kaynaklı ağrılar ve hastalıklar çoğaldı. Özellikle omurga sisteminin en önemli unsuru olan, omur kemikleri arasında amortisör vazifesi görerek vücuda binen yükü sisteme dengeli dağıtan ve vücudumuza esneklik kazandıran disklerin fıtıklaşması en bilinen rahatsızlıklardandır. Bu hastalıkların omurga sağlığını ciddi derecede bozmadan engellenmesi için erken teşhisi önemlidir. Dengeli ve doğal beslenerek ideal kiloda kalmak çok önemlidir. Olabildiğinizce bedenen ve zihnen hareketli olunulması gerekir. Yürüyüş ve yüzme sporunu hayatınıza katın. Ama bu aktivitelerin istikrarlı olarak düzenli devam gerektirdiğini unutmayın. Uzman ellerden uygun masaj hizmeti alarak kendinizi rahatlatın" diye konuştu.
Omurga hastalıklarından bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde uyguladığı maniplasyon (elle tedavi) ile yüzde 98 hastanın ameliyatsız olarak iyileştiğini belirten Şahabettinoğlu, bu tedavide hastalıklı bölgeye birtakım döndürme, bastırma, germe hareketleri uygulandığını ve tedavinin hafif vakalarda 2-3, orta vakalarda 4-5, ilerlemiş vakalarda ise 8-9 seans sürebildiğini söyledi.


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