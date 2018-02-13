Omurilik felcinde erken rehabilitasyon önemli

Uzm. Dr. Meliha Hafız, Paraplejinin iki bacakta ve genellikle alt gövdede hareket veya his yeteneğinin kaybı olduğunu söyledi. Hafız, “Parapleji sebepleri genelde motorlu araç ya da motosiklet kazaları, kurşun yaraları ve düşmelerden kaynaklanan omurga hasarı sebebiyle oluşur. Parapleji ayrıca, omurga tümörleri, skolyoz ve spina bifida gibi travmatik olmayan faktörler sonucunda da oluşabilir. Skolyoz, spina bifida bazen parapleji sebebi olabilir” ifadelerini kullandı.

”HER YIL YAKLAŞIK 11 BİN KİŞİDE OMURİLİK HASARI GÖRÜLÜYOR"

Her yıl yaklaşık 11 bin kişide paraplejiyle sonuçlanan omurilik hasarının görüldüğünü aktaran Hafız, omurilik hasarı olan kişilerin yaklaşık 31-40 yaş aralığında olduğunu ancak omurilik hasarının herhangi bir yaşta görülebileceğini kaydetti.

Hafız, “Daha fazla ve kalıcı omurga hasarını önlemek için kaza yerinde paraplejili kişi özel bir tür tahtaya bağlanır. Omurgaya da beyne de baskının ortadan kaldırılması gerekir. Omurganın ameliyat aracılığıyla doğru şekline tekrar kavuşması ve kişinin mümkün olduğu kadar kısa sürede bir rehabilitasyon programına başlaması tedavinin bir başka hedefidir." dedi

”REHABİLİTASYONA ZAMANINDA BAŞLAMAK GEREKİYOR"

Uzm. Dr. Meliha Hafız hastalara uygulanacak rehabilitasyon programı hakkında da bilgiler vererek, "Rehabilitasyona alınan hastalara öncelikle pozisyon verilmelidir. Kontraktürler önlenmeli, sağlam olan kaslara güçlendirme yapılmalı. Hastaların durumuna uygun olan tilt table, yatak içi egzersizleri ve parallel barda çalışma programı ayarlanır. Transfer aktivitelerinin kazandırması önemlidir. Yardımcı cihazlarla ayakta durma ve yürüme çalışılır. Rehabilitasyona zamanında, geciktirmeden,kontraktürler oluşmadan başlamak gerekmektedir.” diye konuştu.