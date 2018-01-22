Ön çapraz bağ cerrahisinde püf noktalar

Ön çapraz bağ kopması, sıklıkla sportif bir aktivite sonucu meydana gelmektedir. Ön Çapraz Bağ diz ekleminin sıkılığını sağlayan en önemli yapılardan biri, ancak futbol, basketbol gibi yüksek tempolu sporlarda bu bağın kopması sıktır. Genellikle spor sırasında sabit ayak üzerinde vücudun ani dönme hareketiyle bağ kopmaktadır. Spor faaliyetlerinin artmasıyla birlikte bu hastalığın da görülme sıklığının arttığını belirten Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve BVU Dragos Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Nurzat Elmalı, ön çapraz bağ cerrahi yöntemlerinin püf noktaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ön çapraz bağ yaralanmalarının, sporcuların spordan uzun süre uzak kalmasına neden olan yaralanmaların başında geldiğini belirten Prof. Dr. Nurzat Elmalı, “ Spora olan ilgi her geçen gün artıyor. Bununla birlikte sporda yaralanma sıklığının da arttığını görüyoruz. Ön çapraz bağ yaralanmaları daha çok ayak yerde sabitken bir anda gövdenin dönmesiyle ortaya çıkan bir yaralanmadır. Ön çapraz bağ yaralanması geçiren kişinin spor yapması maalesef imkânsız hale geliyor. Aynı şekilde ön çapraz bağı kopan sporcuların spor hayatı bitebiliyor. Bu nedenle ön çapraz bağ yaralanmalarında cerrahi tedavi uyguluyoruz” dedi.

“Artroskopiyle ön çapraz bağı yeniden oluşturuyoruz”

Prof. Dr. Nurzat Elmalı , “Cerrahi sırasında yeniden bir ön çapraz bağ oluşturuyoruz. Çapraz bağı kopmuş olan hasta elli beş yaşın üzerinde ise ve aktif spor yaşantısı yoksa ve günlük fonksiyonlarını da yerine getirebiliyorsa konservatif tedavi tercih edilebilir. Cerrahi dışı tedaviyle diz adalelerini güçlendirerek günlük işlerini sorunsuz yapmasını sağlıyoruz. Ancak bu bağın kendini yenileme imkânı bulunmadığı için genç hastalarda ve sporcularda cerrahi yöntem uyguluyoruz. Cerrahide de kemik blokla beraber veya sadece yumuşak doku olarak bacaktan aldığımız tendonu kullanarak normal ön çapraz bağın tutunduğu yere yerleştiriyoruz. Tüm bu işlemleri ‘artroskopi’ dediğimiz kapalı yöntemle diz içini görerek yapıyoruz. Bu yöntemle birlikte ön çapraz bağı yeniden oluşturmuş oluyoruz. Son teknolojide uygulanan yöntemleri burada da uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

“Her türlü sporcuya hizmet veriyoruz”

Bezmialem Sporcu Sağlığı Merkezi ile sporcuların, spordan önce sakatlanma risklerini analiz ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Elmalı, “Eyüp yerleşkemizdeki Sporcu Sağlığı Merkezimizin içerisinde poliklinikler, performans test laboratuvarı, koordinasyon ve kondisyon salonları ve Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı bulunuyor. Merkezimizde spora gönül vermiş herkese hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Biz bu merkezde her türlü sporcuya hizmet verme özelliğine sahibiz. Burada öncelikli amacımız spora başlamadan önce insanların sakatlanma risk analizlerini yaparak daha sağlıklı seviyede spor yapmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda eğer bir problem varsa önceden önlem alıyoruz. Son olarak sporcu sağlığı merkezinde, ameliyat sonrası iyileşme sürecindeki sporculara destek olduklarına da değinen Prof. Dr. Elmalı, “Ameliyat sonrası 6-8 ay kadar bir iyileşme dönemi gerekiyor. Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde sporcu merkezimizde bulunan cihazlarımızla yaralanma öncesi ve yaralanma sonrası kas güçlerini ve aktivite düzeylerini tespit ederek sporcuların daha iyi performans sağlamalarını ve spora yeniden dönüş zamanını belirleyebiliyoruz” açıklamalarında bulundu.

