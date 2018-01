On Numara sonuçları açıklandı! | On Numara Çekiliş Sonuçları 22 Ocak 2018 -MPİ Bilet Sorgula

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 22 Ocak Pazartesi On Numara sonuçlarını açıkladı. Tiryakilerinin heyecanla beklediği on numarada bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu? Bu hafta hayallerine kavuşan kişi veya kişiler kimler? Talihli il veya ilçeler hangileri oldu? 22 Ocak 2018 On Numara Çekiliş Sonuçları! -MPİ bilet sorgula-

ON NUMARA SONUÇLARI - 12 OCAK

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında belli olmaktadır. Çekilişler her hafta Pazartesi akşamı düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır.

On Numara çekilişleri en geç 21:50'de sona ermektedir ve sonuçlar duyurulmaktadır. Sonuçlar ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

ON NUMARA SONUÇLARI - 15 OCAK

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinde 10 bilen 4 kişi 85 bin 841'er lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan iller; İSTANBUL / KADIKÖY - İSTANBUL / ZEYTİNBURNU - İZMİR / BALÇOVA - MUĞLA / MİLAS

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 85.841,10 TL

9 bilen kişi sayısı : 77 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.973,15 TL

8 bilen kişi sayısı : 2.018 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 113,80 TL

7 bilen kişi sayısı : 19.384 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,60 TL

6 bilen kişi sayısı : 117.672 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,90 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 178.831 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

Her haftanın Pazartesi günü çekilişi yapılan On Numaranın akşam saatlerinde sonuçları belli olmaktadır. Bir çok kişi hayallerini on numara sonuçlarına bağlarken büyük bir merak ile beklemekte ve sonuçlarını sabırsızlık ile seyretmektedirler. On numara diğer oyunlara göre daha zevkli ve kazanma riskinin daha yüksek olmasından dolayı en çok oynanma sebebi arasında olmuştur.

On Numara oyunun oynanmasından biraz bahsedecek olursak bir kolonda 1 den 80 e kadar sayı bulunmakta ve 22 sayı işaretleyebilmektesiniz. Bu işaretlediğiniz 22 sayıdan 10 tanesinin tutması halinde büyük ödülü elde ediyorsunuz. Ancak 9, 8, 7 ve 6 sayısını da tahmin edenlere yine ödüller bulunmaktadır. Hatta onnumara da hiç sayı bilmeseniz bile yine kazanabiliyorsunuz. İkramiyenin ne kadar alacağınızda o haftada toplanmış olan hasılattan paylaşılmakta ve bilen çıkmadığı zaman o para onu devretmektedir.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



On Numara çekilişlerinde 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

6 ve 7 loto bayilerinden

8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

10 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekiliş sonucunda hiç bilmeyen kişiler de ikramiyelerini loto bayilerinden alabilir.

İkramiye almaya hak kazanan talihliler, 1 yıl içinde ikramiyesini ilgili yerden almalıdır. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin ödemesi yapılmaz.



ON NUMARA NASIL OYNANIR?



On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamaz. Çekiliş kuponu, 1’den 80’e kadar olan sayıların olduğu kolonlardan oluşur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için, ücret ödemesi yapılır. Çekiliş kuponunda bulunan çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek, oynanan sayıların 2, 3 veya 4 çekiliş için olması sağlanabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurulabilir.



On Numara çekilişinde elde edilen gelir, çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Gelirin aktarıldığı yerler; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.