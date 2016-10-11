Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kumluca Mahallesinde bulunan büfeye saat 21.50 sularında müşteri gibi gelen R.A. (35), marketten bir şeyler alarak etrafı da inceledi. Market kapandıktan sonra gece vakti saat 01.00 sularında aynı markete gelen R.A. daha önceden tespit ettiği pencereden camı kırarak içeriye girdi. Bu esnada marketin çalan alarmı nedeniyle panikleyen R.A., hızlı hareketlerle rafta bulunan sigaraları ve kasada bulunan bozuk paraları yanında getirdiği çuvala koyarak hızlıca marketten uzaklaştı.

Alarmın çalmasının ardından olay yerine gelen iş yeri sahibi ve jandarma ekipleri, markette incelemede bulundu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, ilk olarak hırsızın eşkalini belirledi. Ardından şahsın yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık suçunu işleyen ve karakoldaki ifadesinde suçlamaları kabul eden R.A.’yı evinde kıskıvrak yakaladı. R.A.’nın evinde yapılan aramalarda çalınan sigara paketleri bulunarak jandarma ekiplerince el konuldu.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan incelemelerde R.A’nın yaklaşık 2 bin TL değerinde sigara çaldığı belirtildi.

"GÜVENLİK KAMERASI SAYESİNDE HIRSIZ YAKALANDI"

İş yeri sahibi Yadigar Yaş, hırsızın aynı gün içerisinde dükkana iki defa geldiğini ve dükkanı kapatma esnasında tekrar markete geldiğini ifade ederek, "Alışverişini yaptıktan sonra ben de dükkanı kapattım. Gece saat 01.00 civarında dükkanıma alarmı kuran firma aradı. Firma, ’iş yerinizin alarmı çalıyor, kontrol ediniz, içeride bir hareketlilik tespit ediyoruz’ dedi. ’Dükkana jandarma ekiplerini de yönlendiriyoruz’ dedi. Bu esnada jandarma da beni arayarak dükkanıma geçmemi söyledi ve hiçbir şeye dokunmamamı istedi. İş yerine geldiğimde herhangi bir şekilde bir şeye dokunmadım. Jandarma ile birlikte iş yerine bakarken camın bir tanesinin kırık olduğunu tespit ettik. Jandarma ekipleriyle birlikte içeriye giriş yaptık. Kameraları incelediğimizde hırsızın içeriye girip reyondan sigaraları çuvala doldurduğunu gördük. Kasadan da bir miktar bozuk paraları aldığını belirledik. Aynı şekilde kırdığı camdan geri kaçarak uzaklaşmış. Jandarma ekipleri, kamera kayıtları sayesinde hırsızın kimliğini tespit etti. Jandarma kaçan şahsı hemen saklandığı evinde yakaladı" dedi.

Yaş, kamera sisteminin iş yerinde kurulu olmaması durumunda dükkanının tamamen soyulabileceğini ifade ederek, "Eğer kamera sistemi şuanda iş yerimde kurulu olmasaydı dükkanım tamamen soyulacaktı. Bu yüzden kamera ve alarm sisteminin bütün herkesin taktırmasını açıkçası tavsiye ediyorum. Ben, çok fazla yararını gördüm. Çok da memnunum. Dükkanımda kurulu olan alarm, dükkanımda gece vakti yaşanan bir olayı bana bildirdi. Benim ve jandarmanın da buraya gelmesini ve hırsızın bulunmasını sağladı" diye konuştu.