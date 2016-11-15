Diğer
Kategoriler

Önce cips aldı sonra cep telefonunu çaldı

Konya’da bir markete gelen şahıs, önce cips alarak parasını ödedi daha sonra iş yeri sahibinin dışarıda yemek yerken cipslerin bulunduğu sepetin yanında unuttuğu cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Önce cips aldı sonra cep telefonunu çaldı

15 Kasım 2016 16:36
Önce cips aldı sonra cep telefonunu çaldı - Tıkla İzle

Olay, merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi Abdürreşit Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibi Hüseyin Yılmaz yanında bulunan bir arkadaşı ile marketin önünde oturarak yemek yedi. Bu sırada cep telefonunu marketin önündeki içerisinde cipslerin bulunduğu sepetin yanına bırakan Yılmaz, yemeğini yedikten sonra telefonunu orada unutarak kalktı. Bir süre sonra telefonun olmadığını fark eden Yılmaz, marketin önünde telefonunu başka bir telefondan çaldırarak aramaya başladı. Bu sırada markete müşteri olarak gelen bir kişi, cips sepetinin yanındaki telefonu fark etti. Bir paket cips alarak içeriye giren ve ücretini ödeyen şüpheli şahıs, marketten çıkışında etrafına baktıktan sonra sahibinin çaldırarak aradığı telefonu alarak hızlıca marketten uzaklaştı. Bir süre daha telefonunu arayan ve bulamayan Hüseyin Yılmaz, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde telefonunun çalındığını görerek polisi aradı. Polis ekipleri market önünde inceleme yaparak, güvenlik kamerasını kayıtlarını aldı ve hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Market sahibi Hüseyin Yılmaz, telefonu bıraktıktan 10-15 dakika sonra çalındığını belirterek, "Bulamayınca güvenlik kamerasına baktım. Şahıs telefonu çalarken, ben de telefonunu arıyordum. Güvenlik kamerası kayıtlarında var” dedi. 

Mustafa Beşer
 

Etiketler: cips, telefon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!