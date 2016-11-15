Olay, merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi Abdürreşit Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibi Hüseyin Yılmaz yanında bulunan bir arkadaşı ile marketin önünde oturarak yemek yedi. Bu sırada cep telefonunu marketin önündeki içerisinde cipslerin bulunduğu sepetin yanına bırakan Yılmaz, yemeğini yedikten sonra telefonunu orada unutarak kalktı. Bir süre sonra telefonun olmadığını fark eden Yılmaz, marketin önünde telefonunu başka bir telefondan çaldırarak aramaya başladı. Bu sırada markete müşteri olarak gelen bir kişi, cips sepetinin yanındaki telefonu fark etti. Bir paket cips alarak içeriye giren ve ücretini ödeyen şüpheli şahıs, marketten çıkışında etrafına baktıktan sonra sahibinin çaldırarak aradığı telefonu alarak hızlıca marketten uzaklaştı. Bir süre daha telefonunu arayan ve bulamayan Hüseyin Yılmaz, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde telefonunun çalındığını görerek polisi aradı. Polis ekipleri market önünde inceleme yaparak, güvenlik kamerasını kayıtlarını aldı ve hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Market sahibi Hüseyin Yılmaz, telefonu bıraktıktan 10-15 dakika sonra çalındığını belirterek, "Bulamayınca güvenlik kamerasına baktım. Şahıs telefonu çalarken, ben de telefonunu arıyordum. Güvenlik kamerası kayıtlarında var” dedi.

Mustafa Beşer

