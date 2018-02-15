Diğer
Kategoriler

Önce engelli oğlunu ardından kendisini tüfekle vurdu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kadın önce engelli oğlunu ardından kendisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Önce engelli oğlunu ardından kendisini tüfekle vurdu

15 Şubat 2018 23:54

Olay, saat 20.30 sularında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 1071. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli oğlu Eyüp Öztürk (17) ile yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Seher Baş (35) cinnet getirdi. Anne, pompalı tüfekle evin mutfağında önce yüzde 99 serebral palsi hastası oğlunu, ardından silahı başına dayayarak kendini vurdu. 6 el ateş edilmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk belirlemede, anne Seher Baş ve oğul Eyüp Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından anne ve oğlunun cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Seher Baş’ın bir yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Medeni Topaloğlu-Zekican Şenkaya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç