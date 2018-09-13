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Önce kahraman şimdi de Fransız vatandaşı oldu

Önce kahraman şimdi de Fransız vatandaşı oldu
Önce kahraman şimdi de Fransız vatandaşı oldu

Geçtiğimiz Mayıs ayında Fransa’da bir binanın 4’üncü katından düşmek üzere olan çocuğu tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamadou Gassama, resmen Fransız vatandaşı oldu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında bir bebek balkona tırmanmış ve kimsenin erişemediği bir noktada sarkmıştı. Olayı gören Malili göçmen Mamadou Gassama hiç düşünmeden 30 saniye içinde 4 kat tırmanarak bebeği kurtarmış, dünyanın gündemine oturmuştu. Bugün vatandaşlık işlemleri tamamlanan 'örümcek adam' lakaplı Gassama resmen Fransız vatandaşı oldu.

Olayın ardından Gassama'ya Fransa'da oturma izni verilmiş ve kahramanlığı nedeniyle de vatandaşlık işlemleri hızlandırılmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Elysee Sarayı'na kabul ettiği Gassama'ya cesaret madalyası vermiş, bir yıldır inşaatlarda kaçak çalışan Gassama'ya Paris itfaiyesinde iş verilmişti.  

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