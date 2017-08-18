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Önce sevdi, sonra çaldı

Konya’da bir kişi, iş yerinin bahçesinde bulunan köpeği sevdikten sonra demir korkuluklar arasından çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Önce sevdi, sonra çaldı

18 Ağustos 2017 11:28
Önce sevdi, sonra çaldı - Tıkla İzle

Olay, 15 Ağustos Salı günü merkez Karatay ilçesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Tankutalp Altunsoy’un 4 aydır yanında bulunan “Nazlıcan” isimli köpek gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Köpeğini iş yerinin bahçesinde bulamayan Altunsoy, köpeği için taktırdığı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kişinin bahçe kapısı önünden geçerken, köpeği fark edip geri döndüğünü gördü. Şahsın demir parmaklıklar arasından sevdiği köpeği daha sonra zincirinden tutarak demir parmaklıklar arasından çekerek çaldığını fark edince durumu polise bildirdi. Polis, kamera görüntülerindeki şahsın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık şüphelisi şahsın bir süre köpeği sevdiği ve etrafı kolladığı görülüyor. Uygun zamana karar veren şahsın köpeği ayaklarından tutarak demir parmaklıklar arasından zorla çıkarken köpeğin omzunu da kırdığı görülüyor.

“KÖPEK ÇALINACAĞINA KEŞKE BU DÜKKAN YAKILSAYDI”

Köpeğin sahibi Tankutalp Altunsoy, annesinin rahmetli olduktan sonra boşluğa düştüğünü belirterek, “Daha sonra biz bu köpeği aldık. “Nazlıcan” bana dost arkadaş oldu. Yani bu köpek çalınacağına keşke bu dükkan yakılsaydı, keşke bu dükkan boşaltılsaydı. Dükkan içerisinde param vardı onu çalsaydı, motorumu veya arabamı çalsaydı. Gerçekten bu kadar peşine düşmezdim, derdim bir ihtiyacı olana gitmiştir ama bu bir can nasıl kıydın ona” diyerek köpeğini çalan kişinin geri getirmesini istedi.

Altunsoy, köpeğini çalan kişinin kendilerini tanıyan birisi olduğunu söyleyerek dükkanın kapalı olduğunu fark edince köpeğe yaklaştığını, köpeğin ise o kişiyi görünce kuyruk salladığını ifade etti. Mahallede köpeğinin çok sevildiğini ve yurt dışından komşularının özel hediyeler getirdiğini söyledi.

İbrahim Yetkin


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