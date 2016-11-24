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Önce yaraladı, serbest bırakıldıktan sonra öldürdü

Kastamonu'da alacak verecek meselesi yüzünden 2 ay önce husumetlisini vuran şahıs serbest bırakılmasının ardından bugün aynı kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Önce yaraladı, serbest bırakıldıktan sonra öldürdü

24 Kasım 2016 07:41
Önce yaraladı, serbest bırakıldıktan sonra öldürdü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Kıyık Köyünde ikamet eden 33 yaşındaki Kadir Dalkavukoğlu, Hayvan Pazarından canlı hayvan aldıktan sonra evine dönmek isterken köy girişinde silahlı saldırıya uğradı. Alacak-verecek yüzünden husumetli olduğu Muzaffer K. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kadir Dalkavukoğlu, kamyonetiyle kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 200 metre kamyonetiyle kaçabilen Kadir Dalkavukoğlu, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Muzaffer K. ise, kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kadir Dalkavukoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından jandarma ekipleri, Kıyık Köyüne gelerek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Dalkavukoğlu’nun cenazesi, Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Haberi duyan Kadir Dalkavukoğlu’nun yakınları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Muzaffer K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.


Öte yandan, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kadir Dalkavukoğlu’nun aynı köyde ikamet eden Muzaffer K. ile Eylül ayı içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada vurularak yaralandığı öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan Muzaffer K.’nin, ifadesi alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi. 

İki çocuk babası Kadir Dalkavukoğlu’nun tacirlik yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.  

Vedat Yunus İkizoğlu


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