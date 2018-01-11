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Önce yemek yedi, sonra cep telefonunu çaldı!

Bursa'da bir büfeye müşteri gibi gelip önce karnını doyuran zanlı sonra tezgahtaki cep telefonunu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Önce yemek yedi, sonra cep telefonunu çaldı!

11 Ocak 2018 09:41

Olay, Osmangazi ilçesindeki bir paket büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfeye müşteri gibi gelen kimliği belirsiz bir kişi yarım ekmek döner yedikten sonra ücretini ödemek için bütün para verdi. Parayı bozdurup gelen dönerci üzerini verdikten sonra dışarıya çıktı. Bu sırada fırsattan istifade eden kimliği belirsiz hırsız, tezgahın üzerindeki akıllı telefonu cebine atıp iş yerinden ayrıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Geri geldiğinde telefonu koyduğu yerde bulamayan döner ustası olayı polise bildirdi.

İş yeri sahibi İbrahim Özgün, "Müşteri olarak gelen bir kişi önce yemeğini yedi. Daha sonra 30 ila 45 dakika arasında oturdu. 20 lira hesabı için 200 lira para verdi. Usta dışarıya gelerek bozuk para aldı. O esnada şüpheli arka tarafa geçerek cep telefonunu almış. 2 telefon kullanıyorduk. 3-4 saat sonra çalındığını fark ettik. Telefonunun değeri bin 400 lira civarındaydı. "20 liralık yemeğe bin 400 liralık telefonu hediye ettik" diyebiliriz. Bu şahıstan şikayetçi olduk" dedi.

Eşgali kameradan belirlenen kimliği belirsiz hırsızın peşine düşen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. 

 

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