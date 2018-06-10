Önder Özen’den Samsunspor açıklaması

Bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Samsunspor’da yapılan olağanüstü genel kurulda İsmail Uyanık başkan seçilmiş, kulübün şirketleşmesi kararı alınmıştı. Uyanık yönetimi, ilk olarak sportif direktörlük görevi için Önder Özen’i Samsun’a davet etmişti. Önder Özen, yapılan görüşmelerin ardından anlaşmanın neden sağlanmadığı ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

Samsunspor ile çocuklarının eğitim durumu yüzünden anlaşamadıklarını vurgulayan Önder Özen, “Ülkemizin köklü ve önemli kulübü Samsunspor’un saygıdeğer başkanı İsmail Uyanık ile kurumum Bein Sports'un da iznini alarak Samsunspor’un geleceği hakkında fikir alışverişlerinde bulunmak üzere görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık önderliğinde parlak bir geleceğe hazırlandığını görmekten büyük mutluluk duydum. Kulübün bugününde çocuklarımın eğitim ve spor hayatlarının mevcut durumunu koruyabilmek adına bulunamayacağımı ancak başta Başkan İsmail Uyanık ve kulüp profesyonellerini oluşturacağı yarınları ilgiyle takip edeceğimi bildirmek isterim. Göstermiş olduğunuz centilmen ve dostça yaklaşım için çok çok teşekkür ediyor ve yürüdüğünüz yolda sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

Erdi Demür

