Önündeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza saat 00.30 sıralarında D-650 Karayolu, Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine ilerleyen Arda G. idaresindeki 07 ZM 984 plakalı kamyon, aynı istikamette ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü Arda G., kamyonun kabininde sıkıştı. Yaralı sürücü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesine, buradaki müdahalenin ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.