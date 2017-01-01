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Onur: 'Arvasi Hoca bir Türk aydınıdır'

Gazeteci-yazar Hüdavendigar Onur, Çekmeköy Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda yaptığı konuşmada, Türk fikir adamlarından S. Ahmet Arvasi’nin çeşitli görüşlerinden bahsetti. Arvasi'nin Türk fikir hayatındaki yerini anlatan Onur, daha sonra örf ve ananeler konusundaki düşüncelerine ağırlık verdi.


01 Ocak 2017 12:10

Program, ocak gençlerinden Burak Yıldız hocanın Fetih ve Yasin surelerini okumasıyla başladı. Hüdavendigar Onur, törenin yani örfün, bir milletin bütününü bağlayan ve kontrol eden ama yazılı olmayan kanun ve kaideler olduğunu söyledi. Arvasi’nin bir Türk aydını olarak toplumun her türlü sorunuyla ilgilendiğini, hal çareleri aradığını belirten Onur, şöyle konuştu:
"Arvasi, Türk tarihini bilenlerin, Türk töresinin dar ve mahalli olduğunu iddia edemeyeceğini, Türklerin tarihin kaydettiği en dinamik milletlerden biri olduğunu, en eski çağlardan beri dünyayı bir uçtan diğer uca kadar katettiğini, sayısız kavimle tanışıp değişik zaman ve mekanlarda bulunan insanların sosyal ve kültürel tecrübelerine şahit olduğunu ifade eder. Arvasi, kısaca Türk milletinin geniş bir tarihi tecrübeye, büyük ve zengin bir kültür hazinesine sahip olduğunu, böylece milli töresini güçlü bir zemin üzerine kurarak 'pratik bir ahlak ve hukuk nizamı' haline getirdiğini anlatır."

Arvasi’nin, her Türk’ün Türk örf ve ananelerine uyması gerektiğini kitaplarında ısrarla vurguladığını anlatan Onur, konuşmasında Arvasi’nin bu konudaki görüşlerine yer vererek, şöyle devam etti: "Ahmet Arvasi diyor ki; 'bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'in 'örfe uyunuz' emrini yerine getirirken Allah'ın emir ve iradesine ters düşmemeye çalışır. Türk töresi en az bin yıldan beri böyle bir ruhla yoğrularak gelir. Türk - İslam ahlak ve hukuku böyle doğmuştur.'"

Çekmeköy Ülkü Ocakları Başkanı Akif Ersoy ile İstanbul Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilat Başkan Yardımcısı Adem Yıldız da geceye katılan davetlilere teşekkür etti. 


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