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Onur Özbizerdik: Eyüpsultan’a gidip tövbe edeceğim

Eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan’ı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve “polise mukavemet” suçundan tutuklanan Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik savunmasında, “Eyüpsultan’a gidip içkiye tövbe edeceğim” dedi.

Onur Özbizerdik: Eyüpsultana gidip tövbe edeceğim

26 Eylül 2016 16:33

Bir gece kulübünde eski emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan'a saldırdığı ve polise mukavemete ettiği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik’in sorgusu sona erdi. Olay gecesi alkol aldığı bir mekanda kavga çıktığını ve ayırmak için kalktığını söyleyen Özbizerdik ifadesinde, “Yan masada kimlerin olduğunu bilmiyorum ancak kimseye vurmadım. Sonrasında mekandan çıkmadım. Kendi masamda oturup alkol almaya devam ettim. Yaklaşık 4-5 dakika sonra sivil giyimli üzerinde telsizi ve yeleği olmayan, yani polis olduğu hiçbir şekilde anlaşılamayan 5-6 kişilik bir grup gelip direkt üzerime çullandılar” dedi.

“Kesinlikle polise saldırmadım”
Bu esnada kendisi eğlence mekanı içerisindeyken orada bulunanların ayırmaya çalıştığını kaydeden Özbizerdik, “Sonra bar bodyguardları geldiler. Bu şekilde mekandan çıktık. O esnada ben resmi üniformalı trafik polisini görür görmez kendisine sarıldım. Dışarıda kesinlikle polis memurlarına saldırmadım, yaralamadım, kimseye silah çekmedim” ifadelerini kullandı.

“Eşim Amerika’da kanser tedavisi görüyor, çocuklarıma bakmakla yükümlüyüm”
6 aydır silah taşımadığını ve atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyen Özbizerdik, “Benim şu an eşim rahatsızdır. Kendisi Amerika’da kanser tedavisi görmektedir. Çocuklarıma bakmakla ben yükümlüyüm. Kendileri ile uzun süredir görüşmedim, yanıma geleceklerdir. Salıverilmemi talep ediyorum” diye konuştu.

“Eyüp Sultan’a gidip içkiye tövbe edeceğim”
“Sabıka kaydım olabilir ancak ben polise ve kamu görevlilerine oldukça saygılıyımdır” diyen Özbizerdik, “Rahmetli dedem(Dündar Kılıç) hep bize bekçi bile görseniz önünüzü ilikleyin diye tembihlerde bulunmuştur. Olay günü alkollüydüm ancak böyle bir şey yaptığımı kesinlikle hatırlamıyorum. Ben Eyüp Sultan Camii'ne giderek içkiye tövbe edeceğim, silaha zaten tövbe etmiştim" ifadelerini kullandı.

Avukat: “Adil Serdar Saçan’ı darptan tutuklanmadı”
Özbizerdik çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “polise mukavemet" suçundan tutuklanarak cezaevine götürüldü. Şüpheli Onur Özbizerdik’in avukatı Ahmet Baran Akkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkilinin eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan’ı darp ettiği için değil, polise mukavemet ile suçlandığı için tutuklandığını söyledi. 

Başak Akbulut

Etiketler: Adil Serdar Saçan, Alaattin Çakıcı, Onur Özbizerdik


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