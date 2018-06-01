Opera ve bale izleyenlerin sayısı arttı

Buna göre, 2017'de 6 ilde opera ve bale gösterisi yapılırken, ülke genelinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.

Opera ve bale seyirci sayısı 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre yüzde 3,1 artarak 281 bin 69 oldu. Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı önceki sezona göre yüzde 16,5 artarak 198'e yükseldi.

Opera ve bale sanatçılarının yüzde 44,7'si kadın

Opera ve balelerde 2016-2017 sezonunda görev yapan sanatçı sayısı, 2015-2016 sezonuna göre yüzde 2,2 arttı. Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’ne bağlı opera ve balelerde, 2016-2017 sezonunda, misafir sanatçılar dahil 2 bin 498 sanatçı görev aldı. Bu sayının yüzde 44,7'si kadın sanatçılardı.

TÜİK’in açıkladığı istatistiği değerlendiren Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Tuna şu değerlendirmelerde bulundu: “ İstanbul’da bale ve opera sahnesi fazla olmadığı için istatistiklerin artmış olması güzel bir haber. Bu bize operanın iyi tanıtıldığını gösterir. Türkiye’de opera, bale ve tiyatroyu konuşuyor olmak bile çok güzel. İnşallah ilerleyen dönemde tam anlamıyla yetkin bale ve opera salonlarına kavuşmuş bir ülke olarak bu sayıyı daha da arttırırız.”

“Çocuklarınızın ilgi alanlarını çeşitlendirin”

Anne ve babaların çocuklarını güzel sanatlarla tanıştırma anlamında daha bilinçli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tuna, “Ebeveynler, çocuklarını güzel sanatlarla tanıştırma anlamında onları tiyatroya, operaya ve baleye götürürlerse hayatlarında yeni bir pencere açacaklardır. Çocuk gözüyle izlenilen o oyunlar zihinde yer ediyor. Böylece ya bu işi yapmaya yönelik bir istek doğuruyor ya da iyi bir izleyici olma yolunda ilerleniyor. Bu gibi sanatsal faaliyetlere katılım sağlayarak çocuklarınızın ilgi alanlarını çeşitlendirin” önerilerinde bulundu.