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Operasyon bölgesinden dünyaya zeytin ve zeytinyağı

‘Zeytin Dalı Harekatı’na en yakın şekilde tanık olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, devletin verdiği hibeler sayesinde zeytin üretimi giderek artıyor. Bölgenin sınıra en yakın köylerinde, operasyonun gölgesinde ağaç bakımları yapılıyor.

Operasyon bölgesinden dünyaya zeytin ve zeytinyağı

06 Şubat 2018 14:28
Operasyon bölgesinden dünyaya zeytin ve zeytinyağı - Tıkla İzle

Hatay’ın sınıra sıfır noktasında bulunan Reyhanlı, Hassa, Altınözü ilçelerinden Türkiye’nin ve dünyanın değişik bölgelerine zeytin ve zeytinyağı gönderiliyor. Tank ve top seslerinin hemen yanında vatandaşlar korkmadan günlük işlerine devam ediyor. Zeytin hasadının üzerinden kısa bir süre geçerken, şimdilerde ise ağaçların bakımları yapılıyor. Bölgede zeytinciliğin gelişmesinin en büyük sebebi ise devletin vermiş olduğu hibeler.

Tank ve top seslerinin hemen yanı başında zeytin ağaçlarını budayan Ahmet İri, “Şu anda budama yapıyoruz. Zeytincilik iyi ama o kadar yağmur yağmıyor. Bu bölgede çok zeytin ekildiği için operasyona bu isim verilmiş olabilir. Bu bölgede zeytin çok. Bomba seslerini her gün duyuyoruz. Reyhanlı’ya roket attılar, şehitlerimiz var. Bugün stres atmak için geldim. Allah hepsine selamet versin. Hepsi bizim çocuklarımız” dedi.

Bir başka zeytin üreticisi Feyyaz Göçer ise, “Geçimimiz hep zeytinden. Zeytin bu sene çok verimli. Bütün dünyaya gidiyor bu zeytin ve zeytinyağı. Bütün dünya Hatay zeytininden yiyor. Köylümüz 100 dönüm arazisi varsa, yüzde 70 zeytin ekmiş. Birçoğumuz zeytinden geçiniyoruz. Biz yeni budadık, bazı arkadaşlar budamaya devam ediyorlar” diye konuştu.

Operasyonu sürdüren Mehmetçiklere seslenen Göçer, “Allah Mehmetçiklerimizden razı olsun. Bu operasyonun ismininin 'zeytin dalı' olmasından dolayı, bu ağaçlarımızı daha da sevmeye başladık” şeklinde konuştu.

Reyhanlı'da ve çevre ilçelerde zeytinciliğin ekonomik açıdan büyük bir gelir kaynağı olduğunu söyleyen Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cünedioğlu da, "Şu anda 3 tane zeytin sıkma fabrikamız var. 10 bin dönümlük alan. 5 yıldır ilgi oldu. Devletin, ilçe tarım müdürlüğünün hibe destekleri sayesinde bu oran gittikçe arttı. Sınıra yakın, sınır bölgesindeki köyler. Sıkma, kiloluk bidonlar ile. Köylülerimiz arazinin yapısına göre ekiyorlar. Asit oranı çok düşük olduğu için tercih ediliyor" dedi.

"Afrin halkı da teröristlerden şikayetçi"

Afrin tarafında akrabaları olduğunu ve onların da teröristlerden şikayetçi olduğunu belirten Cünedioğlu, "Bunlar halkın üzerinde baskı kurdular, buda bizim sınırlarımızı ihlal etme, tecavüzde bulunma niyetindelerdi. Her an bize tehlike gelebilirdi. Buradaki halk yüzde 100 destekliyor. Atılan bombalara herkes vatan diye cevap veriyor. Bu gibi örgütlerin bitmesi lazım. Bizdeki iman, milli birlik, vatan ruhu olduğu sürece kimse bizim önümüzde duramaz. Allah Mehmetçiklerimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Reyhanlılı çiftçiler top atışlarının altında ekonomilerine katkı sağlamaya devam ediyor. 

Refik Fidan - Aykut Yeniçağ - Ecevit Cemiloğlu

 

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