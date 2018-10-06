Ordu etkinlikleri çocuk tiyatrosu ve yemek yarışması ile devam ediyor

4 Ekim'de start veren 8. Ordu Günleri; tüm neşesi, eğlencesi, yarışmaları ve Ordu'dan İstanbul'a taşınan kültür gösterileri ile devam ediyor. Etkinliğe Ordulu olsun, olmasın tüm halkı bekleyen federasyon üyeleri; Ordu kültürünü tanıtmaya, lezzetlerini tatmaya ve etkinlik kapsamında düzenlenecek olan renkli yarışmalarına tüm halkı davet ediyor.

“Tüm hemşerilerimizi etkinliğimize davet ediyorum”

Ordu yöresinin coğrafi yapısını ve kültürünü tanıtmak adına her yıl yapılan bir etkinlik olduğunu söyleyen Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Celaleddin Dervişoğlu, “Bu vilayet günlerinin amacı; vatan ve memleket sevdalılarıyla bir araya gelip özlem gidermek, kültürümüzü tanıtmak bunun yanı sıra yöresel ürünlerimizi ve lezzetlerimizi misafirlerimize tattırmak. Yöremize özgü tostumuz ve gazozumuz var. Etkinlik kapsamında tost yeme ve gazoz içme yarışması düzenleyeceğiz. Böylelikle ziyaretçilerimiz hem yöresel ürünlerimizi tanıma hem de keyifli zaman geçirme fırsatı bulacaklar” dedi. Farklı bir konseptle burada olduklarını söyleyen Dervişoğlu, “19 ilçemizin tamamı her yıl olduğu gibi bu yılda etkinliğimize katılım gösterdi. Bu açıdan çok mutluyuz ve tüm halkımızı, kültürümüzü yakından tanıma fırsatı bulacakları bu güzel etkinliğimize davet ediyoruz” diye konuştu.

“Kendime güveniyorum diyen varsa yarışmaya bekliyoruz”

İlk gün ki heyecanı hala yaşadıklarını, aynı şevkle ve aynı coşkuyla burada olduklarını ifade eden Ordu Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Sezer Turan, “Birlik ve beraberlik içerisinde bütün hemşerilerimiz ile birlikteyiz. Yılda bu 4 gün bizim bayramımız. Ordu'nun coğrafyasını, kültürünü, yöresel yemeklerini ne var ise bunları tüm Türkiye'ye anlatmak ve komşularımızla paylaşmak üzere bu çalışmayı yapıyoruz. Yöresel sanatçılarımız sahne alacak, tiyatromuz var, aynı şekilde folklorumuz burada. Ordumuzun meşhur cevizli helvası vardır onu getirdik. Turşusundan tutunda Ordu'da yediğimiz tüm yemekleri burada tatmanız mümkün. Tamamen çemeniyle, ekmeğiyle çok farklı bir tostumuz var. O tostun burada tanıtımını yapıyoruz ve Pazar günü tost yeme yarışmamız var. Kendime güveniyorum diyen varsa yarışmaya bekliyoruz” diyen Turan meşhur gazozlarının olduğunu ve yine gazoz içme yarışması yapacaklarını da dile getirdi. “19 farklı ilçemiz var ve yine bu ilçelerden farklı yöresel yemekleri yeme yarışması yapacağız. Cumartesi akşamı Çoşkun Sabah konserimiz var. Dilek feneri şenliğimiz olacak, dileği olan herkesi Maltepe sahili etkinlik alanına bekliyoruz. Pazar günü ağalık yarışmamız olacak, temsili tiyatro gösterisine dönüşüyor sonrasında. Bu renkli mozaiğin içerisinde İstanbul'da ve Ordu'da yaşayan tüm hemşerilerimiz birbirine kavuşmuş oluyorlar ve Orduyu tanımak, görmek isteyen misafirlerimiz 81 vilayetten buraya gelerek Ordu kültürü ile tanışma fırsatı buluyor. 4-7 Ekim tarihleri arası etkinliğimize gelin birlikte olalım, ikramlarımızı yapalım dostane bir şekilde hep birlikte olalım” diyen Turan tüm halkı etkinlik alanına davet etti.

