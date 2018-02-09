Ordu-Giresun Havalimanında rekor artış

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak Ayı Havalimanı istatistiklerine göre; Ocak ayında Ordu-Giresun Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 artışla 96 bin 786, dış hat yolcu trafiği bin 409, toplamda ise yüzde 48 artışla 98 bin 195 oldu.

2018 Yılı Ocak ayında Ordu-Giresun Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34 artışla 659 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 12 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 28 artışla 671’e ulaştı.

2018 Yılı Ocak ayında Ordu-Giresun Havalimanı kargo, posta, bagaj gibi yük trafiği ise toplamda yüzde 48 artışla 736 ton olarak gerçekleşti.

Metin Akyürek