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Ordu'da 43 milyon sel yardımı

Ordu’da Ramazan Bayramı’nda meydana gelen ve daha çok Fatsa ve Perşembe ilçelerini etkileyen sel felaketinin zararlarını karşılamak amacıyla AFAD tarafından toplam 43 milyon 106 bin lira ödenek gönderildi.


17 Kasım 2016 16:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Ordu’da 4-5 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların zararının karşılanması için ödenek oluşturuldu. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un katkıları sonucunda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 30 milyon lira, Fatsa Belediye Başkanlığına 7 milyon 566 bin lira, Perşembe Belediye Başkanlığı'na 3 milyon 960 bin lira, Çaybaşı Belediye Başkanlığı'na 50 bin lira ve Gülyalı Belediye Başkanlığı'na 30 bin lira ödenek, AFAD Başkanlığı tarafından gönderildi. Felaketin hemen ardından Ordu AFAD İl Müdürlüğü'ne 500 bin lira, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca da sel felaketinden zarar gören vatandaşlara yardım yapılmak üzere Fatsa Kaymakamlığına 950 bin lira, Perşembe Kaymakamlığı'na da 150 bin lira yardım gönderilmişti. 

Metin Akyürek

Etiketler: AFAD, ordu sel yardımı, Ramazan Bayramı


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