Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Ordu’da 4-5 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların zararının karşılanması için ödenek oluşturuldu. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un katkıları sonucunda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 30 milyon lira, Fatsa Belediye Başkanlığına 7 milyon 566 bin lira, Perşembe Belediye Başkanlığı'na 3 milyon 960 bin lira, Çaybaşı Belediye Başkanlığı'na 50 bin lira ve Gülyalı Belediye Başkanlığı'na 30 bin lira ödenek, AFAD Başkanlığı tarafından gönderildi. Felaketin hemen ardından Ordu AFAD İl Müdürlüğü'ne 500 bin lira, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca da sel felaketinden zarar gören vatandaşlara yardım yapılmak üzere Fatsa Kaymakamlığına 950 bin lira, Perşembe Kaymakamlığı'na da 150 bin lira yardım gönderilmişti.

Metin Akyürek