Ordu’da FETÖ’den 452 kişi tutuklandı, 460’ı yargılanıyor

Vali Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, ülkenin bütünlüğüne kasteden 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ operasyonları kapsamında 3 bin 736 kişi hakkında soruşturma açıldığını belirtti. Bu soruşturma kapsamında 452 kişinin tutuklandığını, bin 218 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 739 kişi hakkında takipsizlik kararı verildiğini kaydeden Vali Yavuz, “Halen 89 şahıs firari durumdadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 739 takipsizlik kararı verilmiş ve 648 sanık hakkında da kamu davası açılmıştır. Ordu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 163 mahkumiyet kararı, 5 adet beraat kararı verilmiştir. Halen 460 sanığın yargılanması devam etmektedir” dedi.

OHAL Komisyonuna 738 başvuru

Halen Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 bin 52 adet soruşturmanın mevcut olduğunu kaydeden Vali Yavuz, bu süreçte 841 kamu personelinin KHK ile görevinden ihraç edildiğini, bunların 11’inin yine KHK ile görevine iade edildiğini kaydetti. Yine il genelinde 5 özel okul, 9 yurt ve pansiyon, 9 dershane, 8 sendika, 1 vakıf, 6 dernek ve 8 şirketin KHK ile kapatıldığını belirten Vali Yavuz, “Bütün bunların yanında Başbakanlık Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna ilimizden 734 gerçek kişi, 4 tüzel kişi olmak üzere 738 başvuru yapıldı” bilgisini verdi.

“Vatandaşımız adalete güvensin”

Vali Yavuz, şöyle konuştu: “Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere adli makamlarımız, emniyet birimlerimiz görevlerini hassasiyetle yapmakta ve hiç kimsenin mağdur olmaması, mağduriyet oluşturmaması için hassas bir şekilde çalışmaktadır. Nitekim, kamuoyuna malum olduğu üzere bazı ByLock kullanıcılarının başka IP’ler üzerinden mor beyin diye bir takım yaklaşımlar söz konusu. Bununla ilgili olarak ayıklamalar yapıldı ve göreve iadeler gerçekleştirildi. Dolayısıyla vatandaşlarımız şundan emin olsun ki, bu vatana, millete, bayrağa kasteden her kim varsa adalet onların yakasına yapışacak ve hak ettikleri cezaya mutlaka çarptırılacaktır. O nedenle devletimize ve adalet sistemimize vatandaşlarımız güvenmeye devam etsin.”

Metin Akyürek

