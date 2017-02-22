Akkuş ilçesinde avlanma tezkereleri olmadığı halde ormanlık alanda kaçak olarak avlanan ve bir karacayı öldüren avcılar, olay yerinden kaçtılar. Olayın duyulması üzerine harekete Akkuş Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yapılan araştırma sonunda karacayı öldürdükleri belirlenen 3 avcıyı yakaladı. Suçlarını itiraf eden kaçak avcılardan karacayı vuran kişiye 5 bin TL, diğer iki kişiye de kaçak ava katıldıkları için 1000’er lira olmak üzere toplam 7 bin TL ceza kesildi.

Bu arada İkizce ilçesinde de hamile olduğu belirlenen bir karaca av tüfeğiyle vurulmuş olarak bulundu. Kimin vurduğu belirlenemeyen karacanın vahşi hayvanlar tarafından iç organlarının parçalandığı ve karnında iki adet cenin bulunduğu gözlendi.

Metin Akyürek