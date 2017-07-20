Ordu'da sis seyirlik manzara oluşturdu

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda obalara çöken sis, kartpostallık manzara oluşturdu. Çambaşı Yaylası'na bastıran sisle seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Adeta bir sis denizini andıran manzarayı yaylaya gidenler keyifle izledi.

İlçe sakinlerinden Kazim Cingirt, Çambaşı Yaylası'nda aynı anda iki mevsimin birlikte yaşanabildiğine dikkat çekti. Sisin doyumsuz bir manzara oluşturduğunu ifade eden Cingirt, "Çambaşı Yaylası'na gelenler bir yerden güneşi görürken diğer taraftan da kendisini bulutların üzerinde hissediyorlar" dedi.

Mustafa Bıyık