Diğer
Kategoriler

Ordu'da sis seyirlik manzara oluşturdu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde sis seyirlik manzara oluşturdu.

Orduda sis seyirlik manzara oluşturdu

20 Temmuz 2017 15:23

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda obalara çöken sis, kartpostallık manzara oluşturdu. Çambaşı Yaylası'na bastıran sisle seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Adeta bir sis denizini andıran manzarayı yaylaya gidenler keyifle izledi.

İlçe sakinlerinden Kazim Cingirt, Çambaşı Yaylası'nda aynı anda iki mevsimin birlikte yaşanabildiğine dikkat çekti. Sisin doyumsuz bir manzara oluşturduğunu ifade eden Cingirt, "Çambaşı Yaylası'na gelenler bir yerden güneşi görürken diğer taraftan da kendisini bulutların üzerinde hissediyorlar" dedi. 

Mustafa Bıyık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!