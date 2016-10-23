Trabzonspor Basın Sözcüsü Asım Örem, desteğini takımdan esirgemeyen taraftarlara teşekkür etti. Trabzonspor’un gerçek sahibinin taraftarlar olduğunu belirten Örem, "Bu desteklerinin iyi ve kötü günde devam ettirmelerini istiyoruz. İlerleyen haftalarda takımımızın sergileyeceği güzel futbol ve iyi sonuçlar için gerekli moral ve motivasyon, taraftarlarımızın ve camiamızın vereceği destekle sağlayacaktır. Genç bir takıma sahibiz. Sezon başından beri var olan stres ve baskının takım olma adına olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Aldığımız anlamlı galibiyet ve gösterilen taraftar desteği bu stresin azaltılmasında çok etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Sahada tüm gücüyle mücadele eden takım vardı"

Galatasaray maçına takımın özenle hazırlandığını belirten Örem, "Takımımızı özenle hazırlayan hocamız Ersun Yanal ve tüm teknik ekibine ve sahada var gücüyle mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Ersun hoca ve ekibi Galatasaray’ı her yönüyle iyi analiz ederek gerekli önlemleri aldı. Takımımızın birinci ve ikinci bölgede ortaya koyduğu mücadele ile Galatasaray’ın atakları engellenirken, kazanılan toplarla hızlı çıkışlar ile gol arandı. Bunlardan birinde şık bir organizasyon ile galibiyet golü geldi. Benzer ataklarla uygun gol pozisyonlarının yakalanması ikinci ve üçüncü blok arasındaki işbirliği için gelecek adına umut vermiştir. Güzel bir galibiyet almamıza rağmen eksikliklerimizi biliyor ve düzeltilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Gücümüzü daha da artıracaktır"

Onur Kıvrak ve Jun Durica gibi tecrübeli isimlerimiz sahada ağırlıklarını hissettirmeleri takım üzerinde olumlu etki oluşturduğunu belirten Örem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu isimlerin arasında Mehmet Ekici gibi isimlerin de yer alması gücümüzü daha da artıracaktır. Matus Bero ve Fabian Castello’nun sergiledikleri güzel futbola sevinirken, geçirdikleri sakatlıklar sonucu maçı bırakmaları bizleri üzmüştür. Bu futbolcularımızın durumları değerlendirilip en kısa zamanda takımla çalışmalara katılması için gereken tıbbi tedavi kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk tarafından yapılmaktadır. Galatasaray galibiyetinin getirdiği moral ve motivasyonla tüm dikkatimizi hafta içi Ziraat Türkiye kupasındaki Çorum Belediyespor maçına veriyoruz."

Gökmen Şahin