Sunset Sağra Çikolata Fabrikası Müdürü Teoman Önsel’in oğlu olan Zafer Levent Önsel, dün gece evinde kurcaladığı tabancası yanlışlıkla ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Önsel’in Ordu Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Önsel’in bağışlanan organlarını almak için Erzurum ve Antalya’dan iki ayrı ekip geldi. Önsel’in daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği için kalbi alınmadı. Bu nedenle Antalya’dan gelen ekip geri döndü. Bu sabah erken saatlerde Ordu Devlet Hastanesi’nde yapılan operasyonda 30 yaşındaki Zafer Levent Önsel’in karaciğer ve 2 böbreği alınarak Erzurum’a gönderildi. Önsel’in bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.

Metin Akyürek