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Organları 3 kişiye umut oldu

Ordu’da tabanca ile oynarken çıkan kurşunun kafasına isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Zafer Levent Önsel’in organları 3 kişiye umut oldu.

Organları 3 kişiye umut oldu

27 Eylül 2016 14:06

Sunset Sağra Çikolata Fabrikası Müdürü Teoman Önsel’in oğlu olan Zafer Levent Önsel, dün gece evinde kurcaladığı tabancası yanlışlıkla ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Önsel’in Ordu Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Önsel’in bağışlanan organlarını almak için Erzurum ve Antalya’dan iki ayrı ekip geldi. Önsel’in daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği için kalbi alınmadı. Bu nedenle Antalya’dan gelen ekip geri döndü. Bu sabah erken saatlerde Ordu Devlet Hastanesi’nde yapılan operasyonda 30 yaşındaki Zafer Levent Önsel’in karaciğer ve 2 böbreği alınarak Erzurum’a gönderildi. Önsel’in bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek. 

Metin Akyürek

Etiketler: organ bağışı, Zafer Levent Önsel


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