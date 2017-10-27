Organları üç hastaya umut oldu

Emekli öğretmen Arif Ören, geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Hastanın beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine yakınları organ bağışında bulunmayı kabul etti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli ekibi tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen başarılı bir operasyonla alınan böbreklerden bir tanesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki bir hastaya, diğer böbrek ve karaciğerde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde organ bekleyen iki hastaya nakledildi ve üç hastanın hayata tutunmasını sağladı.

Arif Ören’in kızı Neşe Mızraklı, babasının fizik öğretmeni olduğunu, hayatı boyunca vatanına ve milletine yararlı olmaya çalıştığını anlatarak, “Geçen hafta düştü. Beyin kanaması geçirdi ve beyin ölümü gerçekleşti. Babam ölürken de insanlara faydalı oldu. Üç kişinin canını kurtardı. Böbreklerini ve karaciğerinin diğer hastalara bağışlanması konusunda sağolsun Eskişehir Devlet Hastanesi yetkilileri bizden gerekli izinleri alarak üç kişiye can verilmesini sağladılar. Biz de tereddüTsüz izin verdik. Eskişehir Devlet Hastanesi yetkililerine burada çok teşekkür ederim. Hem babamla çok iyi ilgilendiler, hem de alınması gereken kararların alınmasında, yapılması gereken işlemlerde çok hızlı davrandılar. Babam ölürken de birilerine hayat verdi. Biz ve babam adına çok muyluyuz” şeklinde konuştu.

