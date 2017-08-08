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Organlarıyla 5 kişiye umut oldu!

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki bir kadının 2 kornea, 2 böbrek ve karaciğeri 5 kişiye umut oldu.

Organlarıyla 5 kişiye umut oldu!

08 Ağustos 2017 10:57

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 gün önce beyin kanaması sonucu Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 53 yaşındaki O.A.'nın beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, O.A.'nın ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ailenin olumlu yanıt vermesiyle kadının organları başarılı bir operasyonla alındı.

Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Tamara Uzun Bal, hastanın ailesine teşekkür ederek, "Karaciğeri İstanbul’da, bir böbrek ve iki kornea Bursa’da diğer böbreği ise Antalya’da organ bekleyen 5 kişiye umut oldu" dedi.

Zafer Peker
 


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