TSK’dan yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, 20 Ocak 2017 tarihinde, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’la birlikte Gaziantep, Kilis ve Adana’daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmaktadır” denildi.

Akar’ın Fırat Kalkanı ve Terörle Mücadele Harekatı’na yönelik bilgi aldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda Orgeneral Akar ilk olarak, bölgede bulunan Harekat Merkezinde devam etmekte olan Fırat Kalkanı ve Terörle Mücadele Harekatına yönelik gelişmeler hakkında ilgili Komutanlıklardan son duruma ilişkin değerlendirmeleri almıştır. Müteakiben İncirlik/Adana’ya giden Orgeneral Akar halen 10’uncu Tanker Üs Komutanlığında denetlemelerine devam etmektedir.”

Caner Ünver