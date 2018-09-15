Orhan Çıkırıkçı: “Pozisyonları değerlendirmede sıkıntı yaşıyoruz”

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor-Adanaspor müsabakası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı oyuna iyi başlayamadıklarını ifade ederek, “Gol yedik. İlk yarı mağlup kapattık. İkinci yarı iyi başladık pozisyonlar bulduk ve son dakika golü attık. Tekrar pozisyon bulduk atamadık. Son dakika attığımız golle 1-1 bitti. Bu pozisyonları değerlendirirsek daha farklı maç olabilirdi. Rakibi de tebrik etmek lazım. İyi çalışacağız, bu pozisyonları daha yakından takip edip gole çevirmeye çalışacağız. Yetenekli oyuncumuz var ama pozisyonları değerlendirmede sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın