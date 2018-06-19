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Orhan Gencebay manevi oğluna kız istedi

Arabesk müziğin babası Orhan Gencebay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeğeni ve manevi oğlu Recep Ergül için kız istedi.

Orhan Gencebay manevi oğluna kız istedi

19 Haziran 2018 16:09

AK Parti Bursa Milletvekili aday adayı Nevin Kanar’ın güzel kızı Setenay Kanar’ı yeğenlerine isteyen Gencebay ve Ergül ailesi “evet” cevabı alınca genç yüzükleri takıldı. Ergül ailesinde kız istemek için hazırlıklar tamamlanırken, bu işi Orhan Gencebay’ın yapmasına karar verildi. Hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte İnegöl’e gelen Orhan Gencebay, gelin adayı Setanay Kanar’ın dayısı olan iş adamı İzzet Yaprak’ın Mahmudiye Mahallesi’ndeki evine gitti. Setanay Kanar’ın misafirlere kahve ikram ederken hayli heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, genç kızı yeğeni ve manevî oğlu Recep Ergül’e istedi. Aile arasında yapılan sade bir törenle Setenay Kanar ve Recep Ergül’ün söz yüzüklerini Gencebay taktı.  

 

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