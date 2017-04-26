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Orhan Gencebay, Müge Anlı ile Birlikte Kayıp Arayacak

Evlatlık verilen ablalarının Orhan Gencabay'ın filminde oynadığını düşünen kardeşler Müge Anlı'ya çıktı. Orhan Gencebay, o kızı kendisinin de arayacağını açıkladı.

Orhan Gencebay, Müge Anlı ile Birlikte Kayıp Arayacak

26 Nisan 2017 19:26

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında bugün Orhan Gencebay sürprizi yaşandı.

MÜGE ANLI'NIN KAPISINI ÇALDILAR

Sultan ve Zübiye Şentürk kardeşler, yıllar önce evlatlık verilen kız kardeşlerini bulma umuduyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Ayrı düştükleri kardeşlerinin Orhan Gencebay'ın bir fiilminde oynamış olabileceğini anlattılar.

"O KIZIMIZI ÇOK SEVMİŞTİK"

Bunun üzerine Orhan Gencebay Müge Anlı'ya telefonla bağlandı. Orhan Gencebay ''Biz o kızımızı çok sevmiştik. Ben de araştıracağım. Kızımızı bulacağız'' dedi.

GÖZLER PRODÜKTÖRDE

Genç kız hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmadığını ifade eden Orhan Gencebay, dönemin prodüktörünün ayrıntılı bilgilere sahip olduğunu ifade etti.

Etiketler: kayıp, müge anlı, Orhan Gencebay


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