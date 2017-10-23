Orhan Gencebay'dan Baykal'a ziyaret

Sanatçı Orhan Gencebay, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Gencebay, Adalet Bakanı ile bir randevuları olduğu için Ankara'da olduklarını belirterek, "Buraya gelmişken Deniz Bey'i ziyaret etmemek mümkün değildi. Planlamıştık, geldik. Şimdi iyi haberlerini aldık. Zaten İstanbul'da takip ediyorduk. İnşallah her şey çok daha iyi olacak şifa bulacak Başkanımız. 18 sene evvel bypass oldum ben. O dönemde beni ziyarete gelmişlerdi kendilerine müteşekkirim. Kendilerini çok seviyoruz. Bir an evvel iyileşmesi için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Burak Altun