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’Orhan Kemal Öykü Ödülü’ sahibini buldu

2016 Orhan Kemal Öykü Ödülü, "İt Gözü" isimli kitabıyla Deniz Tarsus’un oldu.

Orhan Kemal Öykü Ödülü sahibini buldu

27 Aralık 2016 16:10

Çukurova Edebiyatçılar Derneğinin düzenlediği Orhan Kemal Öykü Yarışması, Çukurova Edebiyatçılar Derneği (ÇED) ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve işbirliğiyle düzenlendiği 2016 Orhan Kemal Öykü Ödül töreni Ramazanoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşti. "İt Gözü" kitabıyla birincilik ödülüne layık görülen Deniz Tarsus’a plaket ve para ödülünü, Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Taymaz, Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin ve Kültür Turizm Müdürü Yusuf Delikoca takdim etti.

ÇED Başkanı Halise Tekbaş, yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen Orhan Kemal Öykü Yarışması’na edebiyatçıların her geçen yıl ilgi gösterdiğini belirtti. Türk ve dünya edebiyatını ölümsüz eserler kazandıran Orhan Kemal’in daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade eden Tekbaş, yarışmada seçici kurulun katılımcıların özgün eserlerde Türkçe’yi kullanımdaki özenini de göz önünde bulundurduğuna dikkat çekti.

(İHA)

Etiketler: Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Edebiyatçılar Derneği, Orhan Kemal Öykü Ödülü


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