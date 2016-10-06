Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Orhun Ene: 'En iyisi için yüreğimizi ortaya koyacağız'

Orhun Ene: 'En iyisi için yüreğimizi ortaya koyacağız'

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, sahalarında oynadıkları karşılaşmalarda taraftarın desteğini almak için hücum basketbolu oynamaları gerektiğini belirterek, "Hedef söylemek şimdiden kolay değil ama sorumluluk almaktan korkmuyoruz. En iyisi için yüreğimizi ortaya koyacağız" dedi.

Orhun Ene: En iyisi için yüreğimizi ortaya koyacağız

06 Ekim 2016 17:56

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin başlamasına çok az bir süre kala TOFAŞ'ta Genel Menajer Tolga Öngören ve Başantrenör Orhun Ene Bursalı basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. TOFAŞ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte konuşan Tolga Öngören, yeni sezonun hem TOFAŞ camiasına hem de Bursa sporuna hayırlı olmasını diledi.

Öngören, hafta için TOFAŞ Spor Salonu'nda Bursa halkının yoğun katılımıyla coşkulu bir sezon açılış gecesi düzenlediklerine değinerek, "Bursalı basketbolseverler TOFAŞ'ı bağrına bastı. Muhteşem bir coşku vardı. Taraftar bu işin olmazsa olmazı. Yepyeni bir TOFAŞ var. Avrupa'nın en iyi liginde Bursa'yı temsil edeceğiz. Başta sizler olmak üzere bütün Bursa'yı salona davet ediyorum. Gelecek sene Bursa'yı Avrupa kupasında temsil etmek bizim en büyük hedefimiz" diye konuştu.

Orhun Ene: "Sorumluluk almaktan korkmuyoruz"
Başantrenör Orhun Ene yeniden Spor Toto Basketbol Süper Lig'de oynayacak olmanın heyecanını duyduklarını belirterek, "Kendi yapabileceklerimiz doğrultusunda bir hedefimiz var" dedi. 

Başarılı çalıştırıcı lige zor bir fikstürle başlayacaklarına değinerek, "Euroleague'de oynayan ekiplerin dördünün ikisiyle ilk beş haftada karşılaşacağız. Bu avantaj mı dezavantaj mı yaşayarak göreceğiz. Ama şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim, sahada kazanamasak bile her şeyini ortaya koyan bir ekiple mücadele edeceğiz'' dedi.

Euroleague'de mücadele edecek takımlarla hazırlık döneminde maçlar oynadıklarına değinen Orhun Ene, "Bunların bazısını kazandık bazısını kaybettik. Nasıl bir oyun oynamamız gerektiğini oturup konuşuyoruz. Her maça aynı taktikle çıkamazsınız. Özellikle evimizde taraftarın desteğini almak için hücum basketbolu oynamalıyız. Bu şehrin beklentilerinin farkındayız. Hedef söylemek şimdiden kolay değil ama sorumluluk almaktan korkmuyoruz. En iyisi için yüreğimizi ortaya koyacağız'' dedi.

Son olarak hafta sonu başlayacak olan lig hakkında da konuşan tecrübeli antrenör, ''Ligi Darüşşafaka Doğuş maçıyla açıyoruz. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Basketbolseverlere keyifli bir maç izleteceğiz. Yeni sezonun tüm takımlara hazırlı olmasını diliyorum. Sakatlıksız bir sezon geçirmemiz dileğiyle'' diye konuştu. 

Mesut Alan
 

Etiketler: orhun ene


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!