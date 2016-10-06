Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin başlamasına çok az bir süre kala TOFAŞ'ta Genel Menajer Tolga Öngören ve Başantrenör Orhun Ene Bursalı basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. TOFAŞ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte konuşan Tolga Öngören, yeni sezonun hem TOFAŞ camiasına hem de Bursa sporuna hayırlı olmasını diledi.

Öngören, hafta için TOFAŞ Spor Salonu'nda Bursa halkının yoğun katılımıyla coşkulu bir sezon açılış gecesi düzenlediklerine değinerek, "Bursalı basketbolseverler TOFAŞ'ı bağrına bastı. Muhteşem bir coşku vardı. Taraftar bu işin olmazsa olmazı. Yepyeni bir TOFAŞ var. Avrupa'nın en iyi liginde Bursa'yı temsil edeceğiz. Başta sizler olmak üzere bütün Bursa'yı salona davet ediyorum. Gelecek sene Bursa'yı Avrupa kupasında temsil etmek bizim en büyük hedefimiz" diye konuştu.

Orhun Ene: "Sorumluluk almaktan korkmuyoruz"

Başantrenör Orhun Ene yeniden Spor Toto Basketbol Süper Lig'de oynayacak olmanın heyecanını duyduklarını belirterek, "Kendi yapabileceklerimiz doğrultusunda bir hedefimiz var" dedi.

Başarılı çalıştırıcı lige zor bir fikstürle başlayacaklarına değinerek, "Euroleague'de oynayan ekiplerin dördünün ikisiyle ilk beş haftada karşılaşacağız. Bu avantaj mı dezavantaj mı yaşayarak göreceğiz. Ama şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim, sahada kazanamasak bile her şeyini ortaya koyan bir ekiple mücadele edeceğiz'' dedi.

Euroleague'de mücadele edecek takımlarla hazırlık döneminde maçlar oynadıklarına değinen Orhun Ene, "Bunların bazısını kazandık bazısını kaybettik. Nasıl bir oyun oynamamız gerektiğini oturup konuşuyoruz. Her maça aynı taktikle çıkamazsınız. Özellikle evimizde taraftarın desteğini almak için hücum basketbolu oynamalıyız. Bu şehrin beklentilerinin farkındayız. Hedef söylemek şimdiden kolay değil ama sorumluluk almaktan korkmuyoruz. En iyisi için yüreğimizi ortaya koyacağız'' dedi.

Son olarak hafta sonu başlayacak olan lig hakkında da konuşan tecrübeli antrenör, ''Ligi Darüşşafaka Doğuş maçıyla açıyoruz. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Basketbolseverlere keyifli bir maç izleteceğiz. Yeni sezonun tüm takımlara hazırlı olmasını diliyorum. Sakatlıksız bir sezon geçirmemiz dileğiyle'' diye konuştu.

Mesut Alan

