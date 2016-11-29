Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Akhisar Belediyespor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor’da hedef mutlak galibiyet. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kırmızı-siyahlıların genç yıldızı Orkan Çınar, ligde karşılaşacakları Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında kaybedecekleri bir şey olmadığını vurguladı.

Genç yıldız kupa maçında forma bekliyor

Sakatlığını tamamen atlattığını söyleyen 21 yaşındaki Orkan Çınar, "Sakatlığım tamamen düzeldi. Yavaş yavaş takıma alışmaya çalışıyorum. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağız. Umarım hocam orada bana şans verir ve Ankara’dan galibiyetle Gaziantep’e döneriz” dedi.

“Doğrularımızı, yanlışlarımızı konuşuyoruz”

Ligde üst üstte alınan mağlubiyetler hakkında da konuşan genç oyuncu, "Takımda çok kötü bir hava yok. Hocamız da bize bunu fazla yansıtmıyor. Hepimiz birlikte doğrularımızı ve yanlışlarımızı konuşuyoruz. Takım olarak üstümüzde şanssızlık var, onu da ilerleyen haftalarda kıracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“Akhisar maçında tek çare galibiyet”

Devre arasına 4 hafta kala ligde zorlu bir fikstür ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Çınar, "Ligde karşılaşacağımız Galatasaray ve Beşiktaş maçında kaybedecek bir şeyimiz yok. Kimse bize gidin oradan 3 puan alın demiyor. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş maçında sürpriz yapabiliriz. O yüzden zorlu fikstür öncesi ilk maçımız olan Akhisar maçından mutlaka galibiyetle ayrılmalıyız. Kazanamadığımız takdirde ligin alt sıralarında sıkıntıya düşebiliriz” diye konuştu.

Orkan Çınar, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış ve uzun süre formasından uzak kalmıştı. Genç futbolcu ligin 12. haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçının 73. dakikasında Daniel Larsson’un yerine oyuna girerek formasına kavuşmuştu. Orkan Çınar’ın Osmanlıspor ile oynanacak kupa maçına ilk 11’de başlayacağı öğrenildi.

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek