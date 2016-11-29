Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Orkan Çınar: 'Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında kaybedecek bir şeyimiz yok'

Orkan Çınar: 'Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında kaybedecek bir şeyimiz yok'

Gaziantepspor’un genç futbolcusu Orkan Çınar, ligde Galatasaray ve Beşiktaş ile oynayacakları maçlarda kaybedecek bir şeylerinin olmadığını söyledi.


29 Kasım 2016 12:14

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Akhisar Belediyespor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor’da hedef mutlak galibiyet. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kırmızı-siyahlıların genç yıldızı Orkan Çınar, ligde karşılaşacakları Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında kaybedecekleri bir şey olmadığını vurguladı.

Genç yıldız kupa maçında forma bekliyor
Sakatlığını tamamen atlattığını söyleyen 21 yaşındaki Orkan Çınar, "Sakatlığım tamamen düzeldi. Yavaş yavaş takıma alışmaya çalışıyorum. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağız. Umarım hocam orada bana şans verir ve Ankara’dan galibiyetle Gaziantep’e döneriz” dedi.

“Doğrularımızı, yanlışlarımızı konuşuyoruz”
Ligde üst üstte alınan mağlubiyetler hakkında da konuşan genç oyuncu, "Takımda çok kötü bir hava yok. Hocamız da bize bunu fazla yansıtmıyor. Hepimiz birlikte doğrularımızı ve yanlışlarımızı konuşuyoruz. Takım olarak üstümüzde şanssızlık var, onu da ilerleyen haftalarda kıracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“Akhisar maçında tek çare galibiyet”
Devre arasına 4 hafta kala ligde zorlu bir fikstür ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Çınar, "Ligde karşılaşacağımız Galatasaray ve Beşiktaş maçında kaybedecek bir şeyimiz yok. Kimse bize gidin oradan 3 puan alın demiyor. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş maçında sürpriz yapabiliriz. O yüzden zorlu fikstür öncesi ilk maçımız olan Akhisar maçından mutlaka galibiyetle ayrılmalıyız. Kazanamadığımız takdirde ligin alt sıralarında sıkıntıya düşebiliriz” diye konuştu.

Orkan Çınar, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış ve uzun süre formasından uzak kalmıştı. Genç futbolcu ligin 12. haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçının 73. dakikasında Daniel Larsson’un yerine oyuna girerek formasına kavuşmuştu. Orkan Çınar’ın Osmanlıspor ile oynanacak kupa maçına ilk 11’de başlayacağı öğrenildi. 

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç