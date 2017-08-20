Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: 'Vahşi sulama yapan çiftçilere su vermeyeceğiz'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Sayın Bakanımız Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde bir destan yazdı. Şimdi çok önemli bir bakanlık üstlendi. Türkiye’de kentsel dönüşümü başaracağına inanıyorum" dedi.

Kayseri için 6 tesisin temelini atacaklarını dile getiren Bakan Eroğlu, "794 milyon TL’lik bir yatırım olacak. Bünyan Sarıoğlan sulaması çok önemli. Burası çok büyük bir alan. 110 milyon TL ilave gelir akacak sulu tarıma geçince Bünyan Elbaşı-Karadayı sulamasının temeli 54 bin dekar alanı etkileyecek. Kocasinan’da Yamula Barajı Ebiç Pompaj sulamasının temeli atılacak. Çiftçilere 550 bin TL her yıl gelir artışı olacak. Pompaj sulamalarda enerji maliyetleri yüksek oluyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile mutabakat yaptık. Tarla sulayanların idareli kullanması lazım. Pompaj sulamalarda 4’te bir sulamalarda daha iyi verim almak mümkün. Buralara büyük paralar harcıyoruz. 749 milyon TL büyük bir rakam. Çiftçilerimize şunu söylemek istiyorum. Bu yatırımlar yapılacak ama tarla içinde çiftçinin yapmak mecburiyetinde olduğu boruları çekmezse, vahşi sulamayı kabul etmiyoruz. Bu şekilde yapmayanlara su vermeyeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile toplantı yaptıklarını söyleyen Eroğlu, "Vana koyacağız, sayaç koyacağız. Vatandaş su verildiği zaman yağmurlama sulama yapacak. Biz dev yatırım yapıyoruz. Çiftçimiz de küçük bir yatırım yapmazsa kusura bakmasın. Türkiye su bakımından zengin bir ülke değil. İsraf edersek hiçbir yere su verecek imkanımız yok. Buraya gelirken her zaman müjdelerle geliyoruz. O zaman burada müjde verdik. 45 müjde 436 milyon TL’lik müjde verdik. Gelirken Afyon sucuğu getirecek halim yoktu. 45 müjdenin 35’ini bitirdik. 10 proje devam ediyor. Biz buraya hükümet olarak çok önem veriyoruz. Kayseri Anadolu'nun merkezi. 18 milyar TL yatırım yapılmış şu zamana kadar. Bu yıl yatırımlarla Ulaştırma Bakanlığını geçeceğiz. 10 baraj gölet yaptık, 51 dereyi ıslah ettik. 6 büyük baraj bitirdik. 5 inşaat safhasında baraj var. Allah nasip ederse büyük sulama baraj göletlerini bitireceğiz. Burada bir Orman Bölge Müdürlüğü kurduk. 2009 yılında attığımız tohumlar 2 metre boyuna ulaştı. Orta Anadolu Gelişim Projesi hazırladık. 14 milyar 229 milyon TL'lik yatırımı 31 Aralık 2019 yılında bitireceğiz. Ormancılık ile ilgili hedeflerimiz var. Orman köylülerine muhteşem bir hizmet yapıyoruz. Ormanlarımızı halka açıyoruz. 3 yıl bakımları bize ait gelirleri orman mahallelerindeki vatandaşlarımıza vereceğiz" diye konuştu.

Alparslan Ötüken

Alparslan Ötüken Alparslan Ötüken