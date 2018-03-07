Orta kulak problemlerinde östaki balon tuboplasti ameliyatı

Academic Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Batman, orta kulak problemlerinde gerçekleştirilen Balon Tuboplasti ameliyatıyla hastaların sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Prof. Dr. Çağlar Batman, östaki borusunun fonksiyonlarından bahsederek, “ÖstakiBorusu - Eustachian Tube adı verilen kanal, kulak zarının arkasında bulunan ve normal şartlarda hava ile dolu olan orta kulak boşluğunun burnun en arka kısmındaki geniz bölgesi ile bağlantısını sağlamaktadır. Doğal pozisyonunda içinden hava ya da sıvı geçişi olmayacak şekilde daralmış olarak duran kanal, çevresindeki kasların yutkunma hareketi sırasında kasılması ile açılarak orta kulak ve geniz arasında hava geçişini sağlar. Östaki borusunun en önemli fonksiyonları orta kulak basıncının dış ortam basıncı ile dengelenmesini ve orta kulakta biriken salgıların boşalmasını sağlamak, orta kulağı geniz tarafından gelen enfeksiyon ve salgılardan korumaktır” diye konuştu.

Östaki kanalının tıkanma sebepleri

Östaki kanalının tıkanma sebeplerine de değinen Çağlar Batman, “Östaki kanalının tıkanma şeklindeki fonksiyon bozuklukları geniz bölgesini tutan üst solunum yolu enfeksiyonlarına, alerjik reaksiyonlara, sinüsen feksiyonlarına, cerrahi travmalara ya da özellikle geniz bölgesindeki tümör ve kitlelere bağlı olarak oluşabildiği gibi herhangi bir neden olmadan anatomik yapısal özelliklere bağlı olarak da izlenebilmektedir” dedi.

“Balon Tuboplasti ameliyatında hastalar aynı gün taburcu ediliyor”

Prof. Dr. Çağlar Batman, Balon ile östaki borusu genişletilmesi ameliyatının, ameliyat kesisi olmadan yapıldığını ve hastaların uygulama sonrasında aynı gün taburcu edildiğini belirtti. Batman, şu ifadeleri kullandı: “Balon Tuboplasti, östaki borusu disfonksiyon bozukluğunun giderilmesine yönelik yeni bir tedavi yöntemidir. Bu işlem esnasında ameliyat kesisi yapılmaz ve genelde, uygulama sonrası hastalar aynı gün taburcu edilir. Kısa etkili anestezi altında, balon, hastanın Östaki tüpünü genişletmek için kullanılır. Bunu yapmak için, cerrah burun yoluyla ve östaki tüpünün kıkırdak parçasına bir balon kateter yerleştirir. Balon daha sonra, iki dakikalık bir sure içinde 10 bar basınç oluşturmak için şişirilir ve işlem sonucunda tüpteki daralma genişler. Daha sonra balon çıkartılır. Bu genişletme, normal hava değişimi ve basınç dengelemeyi gerçekleştirerek uygun tüp fonksiyonlarının geri gelmesini sağlar. Bu tedavi yönteminin hasta için uygun olup olmadığına karar verecek olan KBB uzmanıdır”.

Çocuklarda orta kulak problemlerinde östaki tüpüne balon uygulanması

Günümüzde çocuklarda üst solunum yolu problemlerinin arttığını ve bu durumun ikincil orta kulak sorunlarına sebep olduğunu belirten KBB Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Batman, “Orta kulakta sıvı oluşması, tekrarlayan orta kulak problemleri, kulak zarına tüp takılmasını gerektirmekte, hatta bazen bu uygulamanın ikinci bir kez yapılması ihtiyacı oluşmaktadır. Tedavinin yeterli olmadığı durumda kulak zarında çökme, incelme, orta kulağa yapışma ve ileri yaşlarda, orta kulak kireçlenmesi, kalıcı işitme azalması ve müzmin orta kulak problemleri gelişmektedir.

Günümüzde, tüm bu problemleri östaki tüpüne balon uygulaması ile aşıyoruz. Yaptığımız çalışmada 4 yaş üstü tüm çocuklarda yüzde 100 başarı elde etmiş durumdayız. İşlem genel anestezi altında burundan endoskopik yöntemle yapılmakta, işlemin etkinliği kulak yolundan başka bir endoskopik kamera ile takip edilerek kaydedilmektedir. İşlem sonunda östaki tüpüne konulan balon alınarak tedaviye son verilmektedir. Operasyon sonrası kulak koruma gerekmemekte olup problem sona erdirilmektedir”. ifadelerini kullandı.