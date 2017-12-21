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Ortaca'da “Çocuk Eğitiminde Aile İçi İletişim” Semineri

Ortaca’da “Çocuk Eğitiminde Aile İçi İletişim” semineri düzenlendi.

Ortacada “Çocuk Eğitiminde Aile İçi İletişim” Semineri

21 Aralık 2017 23:53

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca temsilciliği binasında, 70. Yıl Anaokulu ve Cengiz Topel İlkokulunun birlikte yürüttüğü “Bir Çocuk Bir Renk Yüz Çocuk Rengarenk” projesi kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Teyfik Fikret Coşkun tarafından aile içi iletişim konulu seminer verildi.

Farklı tarihlerde iki aşamalı olarak planlanan seminerin 1’incisinde slaytlar ve hayatın içinden örneklerle istenmedik öğrenci davranışlarının kökünde anne babaların doğru bildiği yanlış davranışların etkisi ayrıca çevrenin ve toplumun olumsuz veya olumlu katkıları dile getirildi.
Bu tip projelerin sayısının arttırılarak aile kavramının ön plana çıkartılması ve dejenerasyonunun engellenmesi gerektiğini söyleyen Teyfik Fikret Coşkun, “herkes kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli, çocuklarımız duygusuzluğa doğru itilmemeli” dedi.

“Eğitimde Feda Edilecek Fert Yoktur” sloganının yol haritası olarak gösterildiği seminere katılan veliler ise kendi yaşamlarına ayna tutulmasıyla verilen farkındalık eğitiminden memnun kaldıklarını belirttiler.

Cihat Cura 

 

 

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