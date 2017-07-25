Ortaca’da şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre; ilçedeki bir restoranda garson olarak çalışan Atakan Karaduman (41) iş yerinin üst katında bulunan dinlenme odasındaki yatakta, diğer çalışanlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

Restoran çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karaduman’ın öldüğünü belirledi.



Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Karaduman’ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi içi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Cihat Cura