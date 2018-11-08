Ortaçeşme Spor Kulübü'nden Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne destek

Beykoz'da 1966 yılında kurulan amatör 1'inci lig takımı Ortaçeşme Spor Kulübü yaptığı sosyal yardımlarla adeta zincir oluşturuyor. Beykoz ve çevresinde tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan insanlara bağışlanan sandalyelerle yola çıkan kulüp, yardım çerçevesini daha da büyütüp Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Beykoz Şubesine de ihtiyaçlarını karşılamak için akülü ve tekerlekli sandalye bağışında bulundu. 4 ay önce kulüp başkanlığı görevine getirilen iş insanı Mazlum Çoktin'in liderliğinde en az spor kadar sosyal yardımlaşmaya da önem verildiği kaydediliyor.

"2019 için ciddi planlarımız var"

Beykoz'da çok kapsamlı bir tesise sahip Ortaçeşme Spor Kulübü'nün Başkanı Mazlum Çoktin, "Kulüp olarak aile gibiyiz, 2019 için de ciddi planlarımız var. İlk olarak sosyal yardımlaşma hareketini devreye geçirdik ve TOFD Beykoz Şubesi ile engellilere kulüp olarak destek başlattık. Bununla birlikte takım olarak da 2019'da Gana'dan 3 futbolcu transferimiz gerçekleştireceğiz" dedi.