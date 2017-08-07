Ortalığı birbirine katan alkollü sürücüye dayak kamerada

Olay, Karaköy Tophane'de meydana geldi. Gökhan M. idaresindeki 34 RR 5018 plakalı renkli otomobil, iddiaya göre ilk önce sol tarafında hareket halindeki İETT otobüsüne daha sonra sağ tarafında park halinde bulunan 34 DC 1732 plakalı araca çarptı. 2 araca çarpıp kaçmaya çalışan Gökhan M.’yi, çevredeki vatandaşlar kovalamaya başladı. Bu sırada olayı yoldan geçen bir motosikletli, Perşembe Pazarı mevkiinde kaçmaya çalışan otomobilin önüne geçerek otomobili durdurdu. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Fatih Çağlayan, alkollü sürücüyü otomobilden indirdikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar iki araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan ve alkollü olduğu görünen sürücünün üstüne yürüdü. Bir vatandaşın yumruğuyla yere kapaklanan alkollü sürücüye çevredeki vatandaşlar tepkilerini dile getirmeye devam etti. Bazı vatandaşların linç etmeye kalktığı sürücüyü araya giren çevre esnafı linçten kurtardı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Gökhan M.’ye alkol testi yaptı. Sürücünün aşırı miktarda alkollü olduğunu tespit eden polis ekipleri olay yerinde yaptıkları işlemlerin ardından şahsı gözaltına alarak emniyette götürdü.

Alkollü sürücüyü yakalayan motosiklet sürücüsü Fatih Çağlayan, "Tophane’de arabalara vurup kaçıyordu, ben de motosikletimle gördüm hemen peşine düştüm yolda çevirdim. Muhtemelen alkollü idi. Bir şeyi vardı. İki araca vurdu. Bir otobüse birde otomobile" diye konuştu.

Linçten kurtulunca alkol şişelerini aracından çıkardı

Tüm yaşananlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülere süratli bir şekilde giden alkollü sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya başladığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların kovalamaya çalıştığı sürücüyü bir motosiklet sürücüsünün motorunu aracın öne kırarak durdurduğu görülüyor. Otomobilden indirilen sürücüye çevredeki bir vatandaşın vurduğu görülüyor. Aldığı darbenin etkisiyle yola savrulan sürücüyü vatandaşların linç girişiminde bulundukları görülüyor. Bu sırada araya giren çevredeki esnafın alkollü sürücüyü linçten kurtardığı görülüyor. Linçten kurtarılan sürücünün aracından alkol şişelerini çıkararak yola koyduğu görüntülere yansıyor.

Murat Horoz