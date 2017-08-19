Ortaöğretimde Arnavutça ve Boşnakça dersleri bu yıl başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi kapsamında Boşnakça ve Arnavutça dersinin geçen yıl seçmeli ders kapsamına alınması için harekete geçmişti. Bakanlığın bu girişimin ardından, Türkiye’deki 150 okulda binlerce öğrenci Arnavutça ve Boşnakçayı seçmeli ders olarak tercih etti. Milli Eğitim Bakanlığı da bunun üzerine tekrar bir çalışma daha başlatıp materyallerinin hazırlanmasına yönelik Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ile birlikte protokol imzaladı.

Bin 500 adet Arnavutça kitap basıldı

İlk aşamada 5, 6, 7 ve 8. sınıflar öğretim programına uygun Arnavutça ders kitapları hazırlandı ve bin 500 adet basıldı. Boşnakça kitaplarında basımının yapılacağı öğrenilirken, kitapların tanıtımı ve pilot bölgedeki ilk Arnavutça dersi için Milli Eğitim Bakanlığında bir hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda Milli Eğitim Bakan yardımcısı Orhan Erdem, Balkan Stratejik araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Rifat Sait ile Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu bir araya geldi.

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Balkan Stratejik araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı ve 24. Dönem İzmir milletvekili Rifat Sait, "Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Arnavutça Programı değerlendirilmiş ve Kurulun 17 Şubat 2017 tarihli ve 8 sayılı Kararı sonucunda, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağı belirtilmiştir" dedi. Sait, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazı ile Arnavutça dersinin ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren haftada iki saat olarak okutulmak üzere seçmeli dersler kapsamına alındığı bildirilmiştir" diyerek Balkanlı vatandaşlara müjdeyi verdi.

Rifat Sait ayrıca, Arnavutça ve Boşnakça'nın seçmeli ders olmasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’in büyük gayret gösterdiklerini, programın hazırlanmasında Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu’nun büyük çabaları olduğunu belirterek, teşekkür etti. dedi. Sait, "İzmir’de çok sayıda Balkanlı hemşehrimiz yaşıyor, Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ile görüştük, kendisi de inşallah katılacak inşallah ekim ayı içerisinde Arnavutluk ve Kosova Milli Eğitim Bakanlarının da katılımı ile İzmir’de güzel bir organizasyon eşliğinde ilk Arnavutça ders verilecek" şeklinde konuştu.