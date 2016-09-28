Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya işveren ve çalışanlara uyarılarda bulunarak, “Ölümlerin en büyüğü mahalle aralarındaki konutlarda meydana geliyor. İşçinin adeta akrobasi hareketleriyle inmesi tehlikeli ve yasak” dedi.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü ve Mecidiyeköy’de 10 katlı bir binanın dış cephesine kurulan iskelenin üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçilerin ardından Şişli Teşvikiye’de de hayrete düşüren bir görüntü ortaya çıktı. 6 katlı bir binanın dış cephesine kurulan iskeleden halat, kask ve koruyucu kıyafet giymeden tehlikeli bir şekilde aşağıya inen “örümcek işçi” bu kadarına da “pes” dedirtti. Akrobasi hareketleriyle aşağıya inerek yürekleri ağza getiren işçinin iskelesinin demirlerine tutunarak indiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntünün ortaya çıkmasının ardından işveren ve çalışanlara uzmanlardan uyarılar geldi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, iş kazalarına önleme konusunda alınan önlemlerin istenilen düzeyde olmadığını belirtti. Kaya, “Bunların en önemli nedenlerinden biri eğitimsizlik diğeri de toplumumuz da yerleşik kanaat olan ‘bana bir şey olmaz’ mantığıdır. Dolayısıyla çalışanlara temel olarak iş güvenliği ve kazalarıyla ilgili eğitim verilmediği sürece bu kazaların önüne geçilmesi mümkün değildir” dedi.

“İşçinin adeta akrobasi hareketleriyle inmesi tehlikeli ve yasak”

Geçtiğimiz yıla kadar müstakil bir iş kanunu olmadığını ifade eden Kaya, “6331 sayılı kanunla birlikte Türkiye’de çalışma hayatı müstakil olarak bir iş güvenliği kanununa kavuşmuş oldu. Ancak burada alınan önlemler kağıt üzerinde önlemler şeklinde sirayet ediyor. Bunun yerel yönetimler bazında etkin ve aktif bir şekilde uygulanmadığı takdirde iş kazalarını önlememiz mümkün değildir. Görüntü de izlediğimiz işçinin standartlara uygun olmayan bir iskele üzerinde adeta akrobasi hareketleriyle aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Bu son derece tehlikeli ve yasak bir yöntemdir. İşverenler almış olduğu önlemlerin ve uygulaması gereken yöntemlerin sadece alınması noktasında değil, uygulanması ve denetlenmesi noktasında da birinci derece sorumludur. İşverenler mutlaka iş güvenliği uzmanı çalıştırmaları ve bulundurmaları gerekiyor. Uzmanların en önemli sorumluluğu ise alınması gereken önlemleri almak ve uygulattırmaktır. Gerekirse de o işyerinin faaliyetlerini durdurmaktır” ifadelerini kullandı.

“Ölümlerin en büyüğü mahalle aralarındaki konutlarda meydana geliyor”

Geçtiğimiz yıllara nazaran iş kazalarında düşüş olduğunu söyleyen Özgür Kaya, “Ancak yerel yönetimler bağlamında toplu konut idareleri ve ya mahalle aralarında yapılan inşaatlarda ki bunlar istatistiklere maalesef yansımıyor. Her gün biz çalışanlarımızı kaybediyoruz. İstatistiklere bakıldığında özellikle inşaat sektöründeki ölümlerin en büyüğü mahalle aralarında bireysel olarak yapılan konutlarda meydana geliyor. Şimdi bu konutların ve işverenlerin denetlenmesi nasıl olacak. Gelişmiş ülkelere bakıldığında iş kazalarını önleme noktasında en önemli faktörün yerel yönetimler eliyle denetlendiğinde görüyoruz. Yasal mevzuatlara bu denetlemelerin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olmasının dahil edilmesi gerekiyor. Biz bunu sahada her gün görüyoruz ve şahit oluyoruz” şeklinde konuştu.

“İşveren işçiyi uyaracak, uymazsa iş akdini fesih edecek”

Özgür Kaya, “Görüntüde gördüğümüz manzaraların yaşanmaması için bu ve buna benzer iskele türleri ya da çalışma sistemleri başınızı kaldırdığınız etrafınızda görmeniz mümkündür. Bu iskelelerin artık Türkiye standartlarında kullanılmaması ya da bunların kullanılıp çalışanların güvenliğinin temin edilmesi gerekiyor. Çalışan açısından olaya bakarsak örneğin görüntüdeki işçiyi işveren çağıracak gerekli uyarıyı yapacak. Eğer işçi işverenin talimatlarına uymazsa o işçinin tazminatsız iş akdi feshini de gerektiriyor. Dolayısıyla çalışan ve işverenlerle birlikte bu önlemlerin alınması gerekiyor aksi takdirde biz her gün bir ocağın sönmesi, kadınların dul kalması ve çocukların yetim kalmasına sebebiyet verebiliriz” diye konuştu.

Ufuk Kıvık-Doğan Can Cesur