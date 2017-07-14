Oscar Scarione, Göztepe'de

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen Ezequiel Oscar Scarione ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki Scarione, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors altyapısında forma giydikten sonra 2004 yılında Deportivo Cuenca takımına transfer oldu. 2006-2007 sezonunda ise Thun'a transfer olarak İsviçre kariyerine başlayan Scarione, 1 sezon Luzern takımında kiralık olarak forma giydikten sonra bir diğer İsviçre ekibi St. Gallen'e transfer oldu. 2012/2013 sezonunda St. Gallen forması ile 39 maça çıkan Arjantinli oyuncu, 22 gol kaydetti.

2013-2014 sezonunda ise Kasımpaşa'ya gelen ve 3 sezon boyunca 97 maçta görev alan Scarione, bu karşılaşmalarda 41 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Son olarak 2016-2017 sezonunda Maccabi Tel Aviv forması ile 29 maça çıkan Scarione, sezonu 9 gol ile tamamladı.

Ali Gözeten