Osman Nuri Bakırcı, "Ülkemizin bütün köşeleri okulla donatılmalı"

Türkiye’nin çeşitli illerinde yaptırdığı okul, kütüphane ve yurt binalarını milli eğitime bağışlayan Osman Nuri Bakırcı, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Türkiye’nin bütün köşelerinin okulla donatılması gerektiğini vurguladı.

"Milletvekilleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan destek görüyoruz"

Ülkenin en büyük sorununun eğitim ve öğretim olduğuna dikkat çeken Bakırcı, Türkiye’de faaliyet gösteren her kurum ve kuruluşun toplumdan aldığını topluma geri verme sorumluluğu taşıması gerektiğini ifade ederek okul yapımlarında bölge milletvekilleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok büyük teşvik ve destek gördüğünü söyledi.

Şirket olarak geçirdikleri zor dönemlerde bile eğitime verdikleri desteklere devam ettiklerine değinen Bakırcı, “Geçirmiş olduğumuz zor dönemde de grup olarak eğitime katkılarımıza devam ettik. Bu katkılarımızı yaparken vergi indirimine de tabi tutmadık. Türkiye’de bugüne kadar nerede ihtiyaç varsa gücümüzün yettiğince okul, sağlık ocağı, hastane ve kütüphane gibi hayır işleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe pek çok yatırımı bulunan Osman Nuri Bakırcı’nın inşa ederek devlete bağışladığı binalar arasında; Erzurum Atatürk Üniversitesi ek Fakülte binası, Esenyurt Osman Bakırcı Orta Okulu, Kars Osman-Nuriye Bakırcı İmam Hatip Lisesi, Mardin Kızıltepe Boğaziye Köyü Osman ve Nuriye Bakırcı Sağlık Ocağı, Mardin-Savur Osman Bakırcı İlköğretim Okulu, Tirebolu Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu, Van- Gevaş Camii Restorasyonu, Şenlikköy Polis Karakolu Restorasyonu, Silivri Tarım Lisesi gibi pek çok bina yer alıyor.

