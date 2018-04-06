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Osmancık Taburu neferleri özgürlüklerine kavuştu

TRT 1’in sevilen dizisi Mehmetçik Kûtulamâre, yayınlanan son bölümüyle izleyiciye heyecan dolu dakikalar yaşattı. Osmancık Taburu neferlerinin esaretten kurtulduğu bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizi izleyenleri ekrana bağladı.

Osmancık Taburu neferleri özgürlüklerine kavuştu

06 Nisan 2018 11:44
Osmancık Taburu neferleri özgürlüklerine kavuştu - Tıkla İzle

Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Yönetmenliğini Kamil Aydın’ın yaptığı dizinin yayınlanan son bölümünde Üsküplü, Kut’ül Amare’de ki bütün Teşkilat-ı Mahsusa casuslarını gizli bir toplantıda bir araya getirerek esir neferlerin nakli sırasında yapılacak baskın için planlar yaptı. Toplantıda bulunan Cox’un adamı Musab, öğrendiği tüm detayları Oswald’a anlattı. Oswald’tan Üsküplü’nün baskın planının detaylarını öğrenen Cox, hain planını devreye soktu. 

Esir kılığına girmiş İngiliz askerlerini, Osmancık taburu neferlerinin nakledileceği yola çıkaran Cox, Üsküplü’yü tuzağa çekmek istedi. Ancak Cox, Üsküplü ‘nün zekice planı karşısında şaşkına uğradı. Üsküplü, Yüzbaşı Şefik ve beraberindekiler, esir neferlerin nakli sırasında İngiliz askerlerine saldırarak Osmancık taburu neferlerini kurtardı.

Üsküplü, Cox’un hain planını nasıl çözdü? Esir neferleri elinden kaçıran Cox bundan sonra ne yapacak? Said’in akıbeti ne olacak? Özgürlüklerine kavuşan Osmancık Taburu neferlerini neler bekliyor? Bu ve daha fazla soru Mehmetçik Kûtulamâre’nin 12 Nisan Perşembe günü TRT 1’de yayınlanacak yeni bölümünde yanıt bulacak.
 

 

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