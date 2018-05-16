Osmangazi'den 600 yıllık tarihi mekanda iftar

Yıldırım Bayezid Han tarafından 1399 yılında yaptırılan Ulucami’nin inşaatı sırasında işçilere ekmek dağıtan Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’nın Evi ve Fırını, Osmangazi Belediyesi tarafından yenilenerek ayağa kaldırıldı. 2013 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının ikinci etabı da tamamlandı. Bursa’nın inanç turizmi adına önemli merkezlerinden biri olan Somuncu Baba evi ve fırını, Ramazan ayının ilk gününde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İftarda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyemiz tarihi değerlere sahip çıkıyor. Tarihi değerlere, sahip çıktığımız yerlere bakıyoruz. Atılan bir adımın ikinci adımı getirdiğini görüyoruz. Somuncu Baba böyle bir eser. Burası daha önceden özel mülkiyette olan burada bir ailenin koruyup kolladığı bir mekandı. 2006 yılında Osmangazi Belediyesinin başlatmış olduğu çalışmalar ile burası kamulaştırıldı. Biz de birinci kısmın yani Fırın ve Çilehane kısmının restorasyonunu yaptık. 2016 ilk iftarında birinci kısmın açılışını gerçekleştirdik. Tabi o işler devam ederken, burası geniş çaplı bir külliye olduğu için buranın tamamını kamulaştırdık. Kurul onayı ile ikinci kısmının restorasyonuna başladık. Ve ikinci kısmının şu anda inşaatını bitirdik, iç düzenlemelerine başladık. Burada 2018 yılının ilk iftarında açılışı gerçekleştirmek istedik. Bu tarihi mekanın turizm ve inanç açısından vatandaşların ziyaretine sunduk. Buraya gelen vatandaşların ziyaret esnasında dinlenebileceği, duasını edebileceği bir mekan haline gelecek. Ve mahallenin de tarihi doğasının ayağa kalktığı bir meydan haline gelecek. Hayırlara vesile olmasını dileriz. Bundan sonra da böyle mekanların restorasyon çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz ” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Somuncu Baba evi açılırken, dağıtılan çorba ikramı ile mahalle halkı ilk iftarını yaptı.

620 yıl önce yapılan fırınlardan birinde ateş yakıldığında havalandırma sistemiyle ikinci fırında da ekmek pişiyor. Sadece Bursa’dan değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinden, hatta yurt dışından bile her gün birçok insan, manevi değeri yüksek olan mekanı ziyarete geliyor. Somuncu Baba'nın evinin yanı sıra, fırın ve çilehaneyi de gezen vatandaşlar, yetkililerden Somuncu Baba hakkında detaylı bilgiler alırken, dualar ederek tarihi mekandan ayrılıyor.

Esas adı Hamidi Veli olan Somuncu Baba Hazretleri, Ulucami'nin inşaatında çalışan işçilere o minik fırınından her gün yüzlerce ekmek pişirmiş Allah dostu bir veli olarak biliniyor.